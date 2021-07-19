Кирилл Вышинский: «Процесс уже не остановить. Донбасс становится частью России»

19.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Почему Донбасс де-факто уже можно считать российским? Считают ли 70% граждан Украины себя по-прежнему украинцами? На кого вынуждена постоянно оглядываться в своей внешней политике Москва?

Об этом и о многом другом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал в кулуарах прошедшего Донецке форума «Россия-Донбасс: Единство приоритетов» член Совета по правам человека и по развитию гражданского общества при президенте России Кирилл Вышинский.

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Досье:

Кирилл Вышинский родился19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Закончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета имени 300-летия воссоединения Украины с Россией. Работал школьным учителем русского языка и русской литературы.

В 1996—1998 годах был шеф- редактором на днепропетровском «11 канале», стал одним из авторов проекта «Уличное телевидение». С 1999 по 2006 год был ведущим и редактором на телеканале «ICTV», шеф- редактором службы информации и программы «Подробно» с Дмитрием Киселёвым, был автором программы «На самом деле».

В октябре 2006 года стал журналистом программы «Вести» и собственным корреспондентом канала «Россия» (позже — «Россия-1») на Украине. После евромайдана возглавил информационное агентство «РИА Новости — Украина». Весной 2014-го делал репортажи из Крыма. Указом Владимира Путина в 2015 году получил гражданство России.

В мае 2018 года был арестован СБУ по подозрению в «государственной измене». В ходе судебных процессов ему несколько раз становилось плохо. И только в конце августа 2019 года был освобожден из СИЗО. В сентябре того же года был передан России в рамках обмена военнопленными и политическими узниками.

Ныне исполнительный директор информагентства «Россия сегодня», член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с 2019 года, ведущий авторской программы «Типичная Украина» на телеканале «Россия-24». Автор фильмов «Люди Донбасса», «Олесь Бузина. Жизнь вне времени», книги «Жил напротив тюрьмы. 470 дней в застенках Киева».

П.Н.: После событий 2014 года вам доводилось бывать в Донецке?

К.В.: Нет, я здесь после событий 2014 года в первый раз.

П.Н.: Тут многие спорят, почему на Донбассе не был реализован крымский сценарий, а кое-кто из российских экспертов еще и любит порассуждать на тему, достойны ли республики войти в состав России. А вы как считаете, достоин Донбасс?

К.В.: На самом деле это уже не вопрос, люди получают российские паспорта, они становятся российскими гражданами, введение упрощенной системы все, собственно говоря, решило.

Сейчас же не конец 19 – начала 20 века, не этап формирования колониальной системы. Территория – понятие условное, оно, конечно, существует, границы есть. Но главнее – это люди, их, давайте оперировать таким понятием, внутренняя лояльность государству. И готовность жить в некоей системе ценностей. Кто-то внутренне лоялен Евросоюзу и хочет жить в той системе ценностей, а кто-то испытывает огромный пиетет перед системой ценностей Русского мира, Российской Федерации. И делает для себя свой выбор.

Территории – это достаточно условно в нынешней ситуации, когда где-то есть границы, где-то нет границ, где-то они жесткие, где-то более проницаемые, но это все, повторюсь, категории двадцатого века. Какая сегодня граница в интернете? Если зарегистрировался на сайте Госуслуг, то можешь проголосовать в дистанционном режиме – вот пример того, как преодолеваются любые границы. И дальше, я думаю, все будет развиваться достаточно быстро, меняться будут технологии, представления о границах.

В 1990 году я оканчивал Днепропетровский государственный университет. И был гражданином Советского союза. Сегодня я гражданин Российской Федерации. А до этого побывал гражданином Украины. У меня было три гражданства за мою сознательную жизнь. И, думаю, что дальше приобретать какие-то новые гражданства я не буду, тем не менее, видите что произошло?

П.Н.: И все же почему судьба жителей Донбасса и Крыма разнится?

К.В.: На Украине и в прежние годы было заметно и понятно, что крымчане, дончане и одесситы – это люди с таким ярко выраженным региональным патриотизмом. На Западе страны тоже своя определенная специфика, там есть галичане, закарпатцы, но если говорить о Юго-Востоке, то именно менталитет крымчан, дончан и одесситов сыграл в определенный момент. До 2004 года все считали себя украинцами, и по переписи 2001 года более 70% жителей Украины назвали себя украинцами. А русскими не больше 17%.

Понятно, что это не отображало реалий, потому что говорили то на русском языке – половина жителей Украины говорила. Потому что жили в стране, которая была (и, кстати, остается) страной, где в паспорте не было графы национальность, и вопрос национальности был больше вопросом самоидентификации: кем я хочу себя считать? И эта перепись совершенно не отражала то, что происходило в стране. А это была единственно признанная статистическая реальность. Вот и пойди, пойми, что произошло в стране с 2001 года, но там сегодня явно не 70% украинцев.

Понятно, что Крым де юре не Украина, Донбасс де факто не Украина, и на Донбассе, думаю, процентное соотношение уже в обратную сторону, здесь не больше 10% людей считают себя украинцами, больше соотнося себя с этносом, чем с лояльностью к какому-то государству.

П.Н.: Ваше отношение, как журналиста – человека, который смотрит на события немного со стороны – готова ли российская власть принять Донбасс в состав Российской Федерации? О чем свидетельствует приезд представителей партии власти – «Единая Россия», известных депутатов? Или же это просто предвыборный трюк?

К.В.: Смотря что понимать под словом российская власть. Российская власть политическую волю проявила. Это воля четко определена в неких законодательных актах, в том числе и о возможности получения гражданства, в том, что сейчас есть вариант получения СНИЛС-ов, как первого этапа дистанционного голосования. Это один из базовых документов на территории Российской Федерации, который как и ИНН гарантирует реализацию социальных прав….

П.Н.: При наличии регистрации на территории России.

К.В.: Но вы слышали, что на форуме этот вопрос тоже обсуждался (депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Андрей Козенко на форуме «Россия – Донбасс. Единство приоритетов» предложил ввести особую форму регистрационного учёта жителей ЛДНР, равнозначную регистрации на территории России – ред.). Процессы идут. Другой вопрос, что процессы идут не быстро, по разным причинам. Потому, что политическая воля дает толчок для реализации вопроса бюрократической системой, а как работает бюрократическая система во всем мире мы знаем: чуть лучше, чуть хуже, но везде неторопливо.

Процессы идут. Конечно, хотелось бы, чтобы они шли гораздо быстрее, но пока идут так, как идут, тем более, что, к сожалению, учитываются и политические реалии сегодняшнего дня. Понятно, что какие-то вещи делаются с оглядкой на….

П.Н.: Уважаемых партнеров…

Совершенно верно. От этого мы тоже не можем не избавиться, отказаться в одночасье. Но прогресс есть, он очевиден. Повторюсь, с того момента, как были пейджеры, а потом они исчезли и появились мобильные телефоны, прошлое определенное время, и теперь про пейджеры вспоминают только представители моего поколения, а те, кто помоложе даже не вспоминают, что это такое. Наверное, через какое-то время те, кто сейчас помладше и не вспомнят, что в республиках Донбасса были какие-то проблемы с реализацией гражданских прав.

Конечно, понимая человеческую природу, я знаю, что хочется всего и сразу. Это очевидно. Но с другой стороны есть некие реалии. Плюс нельзя не отметить, что прогресс есть с 2014 года и по сегодняшний день, или с момента принятия решения о получения гражданства жителями Донбасса по упрощенной схеме. То есть прошли события, которые на процессы влияют очень существенно. Я выражаюсь витиевато, потому что не могу со всей определенностью заявить – это было вчера, а это будет сегодня, а вот это будет завтра. Но понятно, что процесс существует, его плодами люди начинают пользоваться и, думаю, что чем дальше, тем все будет ускоряться.

Время-то сжимается само по себе! И политическое время тоже сжимается – некие процессы интенсифицируются под давлением внешних обстоятельств. То, что вчера казалось еще невозможным…. Ну вы сказали бы кому-нибудь в 2015 году, что на Донбассе будет 600 тысяч российских граждан – в глаза бы вам просто рассмеялись бы. А сегодня вопрос только в том, сколько их будет к концу этого года. И что дальше? Как эти люди будут внедряться в российскую систему обеспечения гражданских прав? Процесс идет. И в нем я вижу наличие политической воли. Как бы там бюрократия не «торопилась», а все равно действия происходят, все равно ситуация меняется.