Кириллица под запретом. В Боснии сербским детям не дают учиться на родном языке

18.09.2020, Белград, Алексей Топоров

В муниципалитетах Гламоч, Дрвар и Грахово, территориально входящих в состав Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ, где сербы составляют немалый процент населения, сербским школьникам предлагают учиться либо на бошнякском, либо на хорватском языках.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Гламоче сербы составляют 43,5% населения, при этом, несмотря на гарантии Конституции БиГ, школьникам предлагают учиться либо на бошнякском, либо на хорватском языках, поскольку сербский не входит в учебную программу их кантона. На соответствующие запросы родителей местное руководство не реагирует, в итоге, например, семьи из Босанского Петроваца водят детей в школу Дрнича, расположенную в десяти километрах от их места жительства, но на территории Республики Сербской.

Сербские жители Федерации Биг убеждены, что дискриминационное отношение властей Федерации к сербскому народу – это один из способов заставить сербов снова эмигрировать (многие, бежав от зачисток 1995 года впоследствии вернулись в родные края).

«Отказ изучать сербский язык в школах Гламоча (начальных и средних), в которых одна треть учащихся принадлежит к сербской национальности, является лишь одной из проблем, с которыми сталкиваются сербские репатрианты, – рассказал «Политике» мэр городка Небойша Радивойша. – Все наши предыдущие попытки ввести сербский язык в местных школах были безуспешными из-за позиции кантонального министерства образования».

Ксенофобия местных властей портит пасторальную картину городка Гламоч.

Депутат от сербской общины в парламенте Федерации БиГ Горан Брочета также отмечает дискриминацию сербских школьников в Гламоче, которая прямо нарушает положения Дейтонского мирного соглашения, и объявляет, что сербские депутаты в Скупщине кантона снова поднимут этот вопрос.

«Даже спустя 25 лет после войны Дейтонское мирное соглашение не соблюдается. Сербские дети в Гламоче не изучают свой родной язык. Пора всем понять, что сербы – это конституционный народ », – заявил депутат, отметив, что кантональные власти избегают использовать кириллицу на уличных табличках и дорожных знаках.

Следует отметить что различия между хорватским, бошнякским и сербским языками минимальные, во многом надуманные и искусственные, но сербский язык отличается от двух других использованием кириллицы.