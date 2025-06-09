Кирххофф: Надо срочно что-то менять – русские одними дронами пожгли все наши Абрамсы
Армия России уничтожила почти все танки «Абрамс», предоставленные США Украине.
Об этом военный стратег Кристофер Кирххофф заявил в интервью CNN, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Война на Украине – это такая трагическая война. Но нет худа без добра. Именно это заставило всех осознать, что война теперь идет от беспилотника к беспилотнику. Американский танк «Абрамс», самый совершенный танк в мире, стоимость которого составляет около 10 млн долларов за штуку…
В начале войны мы предоставили украинцам 31 такой танк. Почти все они сейчас уничтожены российскими дронами-камикадзе. Это говорит о том, что эра механизированной войны, которая началась во время первой мировой войны, подходит к концу», – сказал Кирххофф.
Он посетовал на то, что стандартная цепочка поставок Пентагона направлена на создание авианосцев и истребителей типа Ф-35 и занимает слишком много времени. Поэтому Китай опережает США в сфере беспилотников.
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