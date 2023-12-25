Киркоров и Ивлеева умоляют простить им «голую вечеринку»

Организатор скандальной «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор» блогер Анастасия Ивлеева решила публично “извиниться”, за то, что видео с якобы закрытого мероприятия “утекло” в интернет.

В своих соцсетях она выложила ролик, в котором предстала в непривычно сдержанном наряде и совсем без косметики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Все гости интерпретировали свои костюмы сами. В мире шоу-бизнеса всегда можно не целенаправленно перегнуть палку на пути к хайпу. Было ли уместно снимать видео, облетевшее всю прессу, распространять его и тиражировать? Стопроцентно это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен и заложен в планирование мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее», – фальшиво оправдывалась Ивлеева.

Он пообещала передать в благотворительный фонд все средства, вырученные за второй день вечеринки, когда в клуб пускали не звезд, а всех желающих за деньги.

В сети утверждают, что Ивлеева лжет. Видеосъемка на «голой вечеринке» не только не запрещалась, но и поощрялась. Журналисты были приглашены специально, а организаторы способствовали размещению наиболее скандальных роликов в популярных тг-каналах и других соцсетях.

Экономист Никита Кричевский утверждает, что извинения блогерши не спасут участников «голой вечеринки» от разбирательств.

«Ее извинения никому не нужны. Тем более, что это не извинения, а оправдания (оправдываешься – значит, виноват) и попытка свалить вину на других. Сегодня своими глазами (непублично, естественно) видел полный список участников. Решения по ним еще не приняты. А если и будут, то необязательно в правовой плоскости. Для всех рекламодателей, спонсоров, устроителей корпоративов, спикеров и медиа (ТВ, радио, инет, без исключения). На всех вас сейчас будут смотреть через призму вечеринки. Не откажетесь от сотрудничества с засветившимися – значит, поддерживаете их. А там уже совсем другие выводы», – написал Кричевский в своем тг-канале.

Опасность остро почувствовал на себе Филипп Киркоров, выступивший фигурантом сандального мероприятия.

Одиозная тележурналистка Ксения Собчак утверждает, что после «голой вечеринки» директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман лично запретил выступление Киркорова на частном мероприятии в театре.

«По моим данным, речь шла о крупной компании, которая провела корпоратив в театре. Заплатили большие деньги. А потом Кехман сказал, что Киркоров отменяется, и причина его отмены «звонок из АП». А вот своим друзьям озвучил другую версию – что это его акт самоцензуры чтобы «абы чего не вышло», – написала Собчак.

И вот, Киркоров поспешил показаться на ледовом шоу Татьяны Навки, чтобы пообщаться с её супругом Дмитрием Песковым. Их разговор попал на видео.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код almost naked. Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошёл и увидел это… Говорю, Катя, это моя помощница, только бэкстейдж и цветочки, и на выход», – увещевал Пескова Киркоров.

Публицист Сергей Мардан считает, что маневры Киркорова имеют гораздо больше значения, чем извинения умытой Ивлеевой.

«Дело не только в том, что нынче любые попытки злить обывателя без особой нужды признаны преступлением против внутренней стабильности, а в том, что самые умные представители отечественной элиты это очень быстро поняли. Пока не до конца. Когда Ивлеева или Киркоров демонстративно продадут изумруды и на вырученные 27 миллионов рублей закупят для русской армии FPV-дроны или партию тепловизоров, вот тогда можно будет торжественно объявить об окончательной национализации элит», – написал Мардан.