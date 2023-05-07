Киркоров с Басковым спели так, что в Молдове прошли обыски

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Российские певцы Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов выложили в интернет клип со своим исполнением гимна Гагаузии – автономии в составе Молдовы. О том, что поют россияне вовсе не из гуманитарных соображений, жирно намекала надпись на футболках с предвыборными призывами.

Ране трио выступало в поддержку кандидата на пост башкана Гагаузии от партии ШОР Евгении Гуцул. Поддержка помогла – женщина заняла первое место и вышла во второй тур, который состоится в следующее воскресенье. Гимн стал второй серией успешной кампании.

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Российских певцов в политику крошечной республики втянул бежавший в Израиль молдавский олигарх Илан Шор, воспользовавшись связями своей жены – певицы Жасмин. Однако ставка была сделана не только на шоу-бизнес. Шор обещает гагаузам солидные социальные выплаты из своего кармана, инвестиции и дешевый газ, о котором он якобы уже договорился с Россией. Кстати, его посулам можно верить, олигарх уже проделывал подобный трюк, когда в 2015 году стал примаром молдавского города Оргеев.

Победа ставленницы Шора в Гагаузии пугает и злит президента Молдовы Майю Санду. В 2020 году ее правительство объявило олигарха в международный розыск по делу о «краже миллиарда». В апреле Апелляционная палата Кишинева приговорила его к 15 годам тюрьмы, тогда же парламент лишил израильтянина депутатского мандата. Если после всего этого Гуцул станет башканом, Санду воспримет это как хлесткую пощечину.

Реакция властей на «оскорбление» последовала через неделю после первого тура. Сегодня руководителей и членов предвыборного штаба Гуцул задержали, силовики ворвались в территориальные офисы партии, а также в дома членов команды с обысками. Заодно был задержан и мэр Оргеева – Павел Вережан. Никто арестован не был, но в полиции заявили, что кандидат в башканы получила «от организованной преступной группы финансовые средства на подкуп избирателей».

«Лишь бы помешать нормальному ходу избирательной кампании», — прокомментировала Гуцул сегодняшние события в соцсети.

Депутат парламента от партии «Шор» Регина Апостолова считает, что власть намерена снять Гуцул со второго тура.

Репрессии властей объясняются не столько борьбой с неуловимым олигархом, сколько раздражением «неправильно» проголосовавшим народом Гагаузии, который вообще занимает неправильную с точки зрения Санду позицию: говорит по-русски, симпатизирует России, надевает на 9 мая Георгиевские ленты.

Глава гагаузской общины Николай Терзи рассказал, что недавно на встрече с руководителями национальных общественных организаций президентка обозвала целую автономию «пятой колонной».

«Я был прерван, и президентом было заявлено, что Гагаузия – это чья-то 5 колонна, на уточняющий вопрос, неужели вся Гагаузия, получил утвердительный ответ. Я попросил в разговоре употреблять «наша автономия», а не «ваша автономия», как президент неоднократно выражалась. Антигагаузская пропаганда, разжигание межнациональной розни на телевидении не пресекается правоохранительными органами. Президенту было заявлено, что гагаузы могут идти в ЕС, но не через Румынию», – сказал Терзи.

Молдавский политик Ион Тергуцэ пошел дальше и заявил, что Гагаузская автономия не отвечает интересам Молдовы, потому что гагаузы «трансформировались в русскоязычных», а республика «управляется из Москвы».

Спикер молдавского парламента Игорь Гроссу также озабочен, что в Гагаузии говорят на русском.

«Российская пропаганда пустила корни. Нужно помочь гагаузам, создать необходимые условия для изучения румынского языка и их родного. А не для изучения языка иностранного государства», – заявил Гроссу в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Его слова возмутили депутата Госдумы РФ Андрея Лугового.

«Гросу опять русский язык зачесался. Власти Молдавии во главе с президентом-румынкой уже лишили свой народ молдавского языка, заменив его на румынский, теперь начинают прижимать строптивые окраины, предпочитающие говорить на русском. Режим Майи Санду на «гиену Европы» не тянет, это в лучшем случае мелкий облезлый шакаленок. Сегодня этот шакаленок решил, что, пока Россия занята на Украине, пришло время взять реванш за проигрыш в Приднестровье и Гагаузии в начале 90-х. Молдавских националистов во время Великой Отечественной войны называли «румынами», как и украинских нацистов на нынешней – «немцами». И мы обязательно разобьем и «немцев», и «румын», и любых других прихвостней, которые попробуют тронуть наших людей», – пригрозил Луговой в своем тг-канале.