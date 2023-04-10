Киркоров ворвался на выборы в Гагаузии

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Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров выложил в сети видеоролик, в котором он агитирует за одного из кандидатов на пост башкана Гагаузии – Евгению Гуцул. Она выдвинута от позиционной партии «Шор», названной так в честь своего лидера и создателя – криминального олигарха и мужа певицы Жасмин Илана Шора. В 2015-2019 годах Шор был примаром (мэром) молдавского города Оргеева.

«Гагаузия, я тебя сердечно приветствую. Дорогие друзья, уверяю вас, что я с вами и очень люблю вас. Я рад, что этот замечательный край может сегодня выбрать путь развития вместе с нашей замечательной Женечкой – Евгенией Гуцул. Она часть профессиональной команды, возглавляемой моим другом Иланом Шором, в которого я верю. Призываю и вас довериться его управленческим способностям, которые могут превратить Гагаузию в край мечты. Я был в Оргееве и видел, какую красоту он навел там. Уверен, что и у вас он сделает то же самое», – сказал Киркоров.

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ЦИК Молдовы зарегистрировал на выборах гагаузского башкана 8 кандидатов, из которых только один представляет интересы прозападного молдавского президента Майи Санду, а остальные – оппозиционные силы. Гагаузия известна своими пророссийскими настроениями.

В Кишиневе скептически оценили участие Киркорова в агитационной кампании.

«Попросить этнического болгарина, да еще и сомнительной гендерной наружности, агитировать в Гагаузии – равнозначно расписаться в непонимании и незнании региона», – считает политолог Сергей Манастырлы.

«Киркоров агитирует за кандидата от партии «Шор», а помнят ли господа юристы от партии «Шор», что согласно молдавскому законодательству, иностранным гражданам запрещено агитировать за молдавских политиков или выступать на предвыборных мероприятиях. Гуцул дала повод себя снять с выборов», – написал в своем тг-канале политолог Александр Кориненко.

«Специальный или случайный слив своего, безусловно, бесперспективно кандидата? Ставлю на лошадь под номером один», – согласна с ним тележурналистка Елена Пахомова.

В июле прошлого года Киркорова не пустили в Молдову, куда он ехал, чтобы выступить на суде в защиту соратницы Шора Марины Таубер.