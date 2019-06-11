Кировоградский журналист оскандалился из-за русофобского плаката
Кировоградский журналист Дмитрий Синченко оскандалился после того, как в соцсети попал снимок с пикета перед зданием мэрии Кировограда, где местные активисты требовали от сессии горсовета установить мораторий на омолодительную обрезку деревьев в городе, передает корреспондент ПолитНавигатора.
В частности, Синченко стоял с плакатом, на котором была написана надпись “Скоро не будет где повесить москаля”.
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Выходку журналиста раскритиковал на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
“В нормальной стране только за такой плакатик можно присесть за рахжигание”, – возмутился один из подписчиков страницы Долинского Николай Анфалов.
Отметим, Дмитрий Синченко является автором киевской газеты “День”, возглавляемой супругой экс-премьер-министра Украины Евгения Марчука Ларисой Ившиной.
Как сообщал ПолитНавигатор, ранее корреспондент парламентского издания Голос Украины оскандалился записью в соцсети с антисемитскими высказываниями в адрес действующего президента Владимира Зеленского и расистскими репликами в адрес кандидата в нардепы от партии Слуга Народа, темнокожего украинского спортсмена Жана Беленюка. Редакция Голоса Украины похоже извинилась за своего сотрудника и рассматривает вопрос о его увольнении.
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