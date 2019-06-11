11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Провокации, Скандал, СМИ, Украина
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Кировоградский журналист оскандалился из-за русофобского плаката

Кировоградский журналист Дмитрий Синченко оскандалился после того, как в соцсети попал снимок с пикета перед зданием мэрии Кировограда, где местные активисты требовали от сессии горсовета установить мораторий на омолодительную обрезку деревьев в городе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В частности, Синченко стоял с плакатом, на котором была написана надпись “Скоро не будет где повесить москаля”.

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Выходку журналиста раскритиковал на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

“В нормальной стране только за такой плакатик можно присесть за рахжигание”, – возмутился один из подписчиков страницы Долинского Николай Анфалов.

Отметим, Дмитрий Синченко является автором киевской газеты “День”, возглавляемой супругой экс-премьер-министра Украины Евгения Марчука Ларисой Ившиной.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее корреспондент парламентского издания Голос Украины оскандалился записью в соцсети с антисемитскими высказываниями в адрес действующего президента Владимира Зеленского и расистскими репликами в адрес кандидата в нардепы от партии Слуга Народа, темнокожего украинского спортсмена Жана Беленюка. Редакция Голоса Украины похоже извинилась за своего сотрудника и рассматривает вопрос о его увольнении.

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