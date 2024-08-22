Киселев: Крымский мост уничтожить невозможно, но надо бить и бить

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Беглый российский телеведущий-иноагент Евгений Киселев надеется, что ВСУ не ограничатся атакой на Курскую область и ударят по Крымскому мосту, хотя по мнению военных экспертов разрушить его невозможно.

Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Александру Демченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы вообще его уничтожить, нужно там мощную ядерную бомбу взорвать. Это очень мощная капитальная конструкция. Даже, чтобы одну опору уничтожить – требуется значительно больше взрывчатки, чем может быть туда одномоментно доставлено даже несколькими ракетами, пущенными одна за другой. А вот повредить серьезно полотно моста между несколькими пролетами (и железную дорогу, и автомобильную) вполне реально», – мечтает Киселев.

Также иноагент хотел бы, чтобы ВСУ ударили по рокадным дорогам в новых регионах.