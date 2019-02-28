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28.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Россия
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Киселев наболтал на срок племяннику

Племянника известного российского телеведущего Дмитрия Киселёва гражданина Германии Сергея Киселёва по анонимному обвинению осудили за участие в ополчении Донбасса.

Об этом говорится в сюжете европейского русскоязычного телеканала «OstWest», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Находясь у здания Мюнхенского суда, корреспондент канала Сурен Матевосян заявил, что буквально полчаса назад Сергей Киселев был приговорен к двум годам и трём месяцам заключения «за подготовку преступления против государства».

«Он также обвинялся в подготовке в специальном лагере «Партизан», но этот пункт он отрицал и не удалось доказать его участие. Отбывать срок он будет в Германии», – добавил журналист.

Адвокат обвиняемого рассказал, что с прокуратурой были достигнуты определённые договорённости, чему свидетельствовало то, что защита не осталась на обжалование приговора.

По словам телеведущей, резонанс набрало дело после того, как об этом в одном из интервью рассказал телеведущий Дмитрий Киселёв, высказывания которого также приобщили к делу.

«Первое интервью Дмитрия Киселёва, в котором он упоминает о своём племяннике, появилось в 2016 году. Тогда этим заинтересовались украинские службы и журналисты, но тогда дальнейшего хода не было. После интервью Дудю это привлекло журналистов, и выяснилось, что само уголовное дело было инициирована по анонимному обвинению, поданному в прокуратуру, видимо, на основании интервью Киселёва 2016 года.

Суд счёл интервью Киселёва журналисту Юрию Дудю тоже как показания и приобщил их к делу. Адвокат тоже прямым текстом говорит о том, что, действительно, увы, показания дяди в том числе сыграли на руку прокуратуре», – рассказал корреспондент.

«Часть обвинения, что он приехал в Украину, чтобы участвовать в боях против украинской армии, он не отрицает, это и невозможно, потому что слишком много доказательств в интернете. Но защита отрицала, что Сергей Киселёв принимал участие в лагере по подготовке «Партизан» в Санкт-Петербурге. Это немного мистическое место, оно известно уже несколько лет как центр подготовки российскими консервативно-патриотическими силами неформальными различных таких же неформальных объединений», – добавил Матевосян.

При этом он отметил, что, несмотря на это, обвиняется Сергей Киселёв только в подготовке к преступлению против государства, но не в участии в вооружённых формированиях.

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