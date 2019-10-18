Киселев: Падение рейтинга Зеленского – это нормально

18.10.2019, Киев, Игорь Петров

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского должен был упасть.

Падение на 7%, которое фиксируют соцопросы, еще не так критично, по сравнению с падением рейтинга его предшественника, сделавшего сразу после своего избрания ставку на националистический электорат.

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Об этом в интервью UKRLIFE.TV заявил телеведущий Евгений Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте вспомним 2014 год, весной, сколько был рейтинг у Петра Алексеевича Порошенко? 54-56%. Он с первого раза победил.

Впервые с первого раза победил Кравчук, но уроки Кравчука были полностью проигнорированы Петром Алексеевичем Порошенко.

Знаете почему? Потому что главный противник Кравчука покойный Черновол набрал чуть меньше 20% тогда, в 1991 году на пике движения за независимость, на пике популярности «Народного руха», на пике популярности самого Черновола и других лидеров движения за национальную независимость Украины. Их поддержало меньше 20% электората – максимально мобилизованного в тот момент.

И вот, те менее, 25 процентов – был потолок. Я четко знаю, что были умные люди, которые пытались донести эти сомнения до Петра Алексеевича и до его предвыборного штаба, что вот эта попытка ставить на электорат, для которого лозунг «армия-мова-вира» является ласкающим слух, это обрекать себя на участь покойного Черновола. Я имею в виду его поражение на выборах 91 года.

Исторические параллели, они конечно хромают, но мне кажется, что эта попытка опять разделить страну, попытка опять сделать ставку только на часть ее граждан привела к тому, что предвыборная кампания президентская нынешнего года окончилась для Петра Алексеевича Порошенко тем, чем она окончилась – разгромным поражением с разгромным счетом.

Я хочу вернуться к 2014 году – 55% поддержки весной и только 20% осенью. Это минус 30%. Блок Петра Порошенко набрал 20% голосов по партийным спискам, это – 30%. И сравните те 30% с нынешними 7% (падение рейтинга Зеленского).

Всего на 7% – при том уровне критики и при том уровне ненависти, который порою выплескивается на читателя со страниц некоторых средств массовой информации, с экранов некоторых телеканалов», – успокаивает аудиторию Киселев.

Напомним, некоторые украинские эксперты прогнозируют значительное падение рейтинга Зеленского в конце текущего – начале следующего года. К этому, по их мнению, приведет либертарианская социально-экономическая политика и тотальная распродажа земли и стратегических предприятий.