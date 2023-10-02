Киселев помянул добрым словом Януковича

Елена Острякова.  
02.10.2023 13:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина встала на прозападные позиции, потому что России в 1990-е годы было не до нее.

Об этом на «антивоенной конференции» русофобского «Форума свободной России» заявил бежавший на Украину телеведущий-иноагент Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина встала на прозападные позиции, потому что России в 1990-е годы было не до...

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«России было не до Украины в 90-е годы. И в ситуации, когда Россия не особо интересовалась происходящим в украинской внутренне политики, там закладывались основы другой политической системы. Не лучшей, но другой, которая предполагала транзит власти, значительно большую свободу выбора», – сказал Киселев.

Он помянул добрым словом бывшего президента Украины Виктора Януковича, который допустил Евромайдан.

«Существует такой расхожий штамп про диктаторский режим Януковича. На самом деле он был весьма вегетарианский с точки зрения российских порядков. Виктор Федорович был безусловно не подарок, но при нем существовали и работали очень многие институты, которые не работали к тому времени в России.

Еще было многоголосье олигархических телеканалов, была возможность предвыборной борьбы, политической деятельности. Оппозиция была представлена в парламенте. Очень многие вещи происходили совсем не так, как в России», – сказал Киселев.

Примечательно, что Киселев входил в число журналистов, которые обслуживали интересы Партии регионов, и входил в число представителей СМИ, которым позволялось посещение резиденции Януковича в Межигорье.

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