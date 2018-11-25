Киселёв: А ведь так могут захватить весь украинский флот

26.11.2018, Киев, Игорь Петров

Работающий в последние годы в Киеве бывший российский телеведущий Евгений Киселев обеспокоен, что все корабли ВМСУ, которые подняли по тревоге после инцидента возле Керченского пролива, могут захватить.

Об этом Киселев заявил в эфире украинского «Прямого канала», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На связи бывший командующий ВМСУ в 2014-2016 гг генерал Сергей Гайдук… У меня такое ощущение, что связь не налажена, простите. Я как раз его хотел спросить его о том, что будет дальше, после того, как весь состав ВМСУ подняли по тревоге и все суда выходят в море. Как бы их не захватили», – поделился своими опасениями Киселев, однако украинский адмирал его предостережений не услышал.