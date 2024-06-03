Киселёв: «Авангард» – лучшее средство против небольших густонаселённых стран

Любовь Смирнова.  
03.06.2024 19:20
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Применять ядерное оружие по враждебной России европейской коалиции, используя такие носители как «Кинжалы» и даже «Воеводы», может быть не достаточно эффективно. Скорее всего, в ход пойдут «Авангарды». При всех успехах и продвижении российских войск, близость прекращения конфликта на ЛБС не ощущается.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» полковник запаса Луганской народной Республики, военный эксперт Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Применять ядерное оружие по враждебной России европейской коалиции, используя такие носители как «Кинжалы» и...

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«Практически во всём экспертном сообществе витает мысль – давайте уже навернём тактическим ядерным оружием… У нас есть ракеты «Кинжал», поставлен на вооружение «Циркон» и «Воевода», ряд перспективных ракет разрабатываются и скоро встанут на вооружение.

Но я предполагаю, что конечной точкой для нас станет запуск «Авангарда». Я больше к нему склоняюсь.

Участились удары по Луганской области, по самому городу Луганску, где нет военных частей, нет воинских соединений. Здесь находятся мирные граждане. Бьют по Белгороду и рассказывают о том, что по нему необходимо бить, и в Белгороде уже нет людей, можно его разносить», – подчеркнул он.

Смысл таких ударов, по словам эксперта, в продвижении вглубь территории России вплоть до Воронежа, чтобы расширить районы влияния.

«Они в принципе показали на карте не так давно, в том числе и Макрон фигурировал с этой бумажкой, районы, по которым начнут бить. В том, что Европа все даст и разрешит бить по городам Российской Федерации – это очевидный факт, здесь сомнений не должно быть. Потому что Америка далеко находится, и у неё всё хорошо, а Европа будет подыгрывать.

И эскалация будет, очевидно, уже всё прописано, как усилить удары по нашим территориям. Поэтому и наш президент сказал, что если вдруг что-то произойдёт, то некоторые небольшие страны просто исчезнут. Нам придётся к этому прибегнуть, к нанесению массированного удара, защищать себя и противостоять агрессии.

К сожалению, прекращение конфликта не ощущается даже в тех условиях, что мы сегодня имеем, и динамике продвижения, выдавливания противника», – подытожил Киселев.

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