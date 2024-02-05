Киселёв о Shaman: «Еще ничего для страны не сделал… Он не Лепс, не Киркоров, не Басков!»

Один из самых резких и непримиримых критиков новоиспечённой звезды эстрады Шамана – бизнесмен, меценат, музыкант, создатель популярной группы «Земляне» и акционер холдинга «Русская Медиагруппа» Владимир Киселёв.

В интервью «ПолитНавигатору» он рассказал, почему считает популярность Ярослава Дронова дутой, и какие цели на самом деле преследуют «кукловоды», продвигающие проект под названием Shaman.

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Владимир, вы один из первых, кто стал резко высказываться о Шамане. И если раньше голоса тех, кто критикует певца, его внешний вид и запросы, были не слышны, то теперь в комментариях и статьях критики много. Почему так происходит?

Давайте без обид, вещи надо называть своими именами. Я никого не хотел обижать и не хочу, тем более молодых артистов. Сам помню, что вокруг нас творилось, как нас пытались гнобить. Другой разговор, что я говорю правду. А правда, как известно, не всегда лицеприятна. Тем более, если человек даёт для этого повод. Мы же видим, как расползлась легенда об исполнении дуэтом гимна России Shaman с президентом. Уважаемая газета «Коммерсант», господин Колесников пишет о том, что «впервые президент исполнил» гимн. Об этом же пишет «Московский комсомолец». Вот этому и есть подтверждение.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой

Я уже говорил, что считаю в высшей степени пренебрежением, неуважением, даже может быть некой фрондой, исполнять гимн собственной страны под фонограмму. При этом толкать уважаемых руководителей, которые, конечно, не очень в этом разбираются, на словосочетания «сердце защемило, тронуты его высоким искусством» и т.д. Выйти в штаб со сторонниками, с будущими доверенными лицами и исполнить гимн под фонограмму, при этом Михалков, Михайлов, группа «Любэ» исполняют вживую вместе с ним, а он это поёт под фонограмму… Ну вот как это можно назвать, кроме того, что граничащим с подлостью? Дьявол, как мы знаем в деталях, и тому хорошее доказательство, дающее мне право так говорить об этом артисте — отношение к Православию. Мы же знаем, во-первых, религия и Православие вообще не требуют шума и суеты, это личное дело. А вот так выпячивать крест, так носить, помимо церковных законов, когда крест носится только под одеждой, если ты крещёный, православный. Ну как это можно не видеть?

Ну и вишенка на торте – заявление этого проекта, артиста о том, что он никого из Киселёвых не знает, и что он первый раз о нас слышит. А как тогда оценивать совместные фотографии, которые вы наверняка видели?

Тем не менее, Шаман стал доверенным лицом Владимира Путина и даже выступал на ВДНХ, в Совете Федерации и в штабе основного кандидата. Значит, он этого и правда достоин?

Часто цепляются к моему словосочетанию «Кремлёвский продукт». Во-первых Кремлей же у нас много: Новгородский Кремль, Казанский Кремль — называйте каким хотите. А во-вторых, этот артист противопоставляется всей творческой элите, всем творческим коллегам. И это еще одно доказательство вот именно того, о чём вы задаёте вопрос. Как может человек, который ещё ничего для страны не сделал, быть достоин? Он не Лепс, не Киркоров, не Коля Басков, в конце концов, не лидер «Землян» Романов. Как можно таких людей не поставить? А это доказывает, что те люди, которые его ведут по жизни и те, кто управляет им, просто решили таким путём сделать некий щит, индульгенцию сделать. И мы же понимаем, что я прав! Это попытка: «А вот теперь его нельзя критиковать». Но мы же знаем, к великому сожалению, о его предшественниках: Исинбаева, Хаматова, ну и дальше по списку… Или уверовать, что его покровители — «небожители»? Где сейчас функционеры и руководители из «Наших»? «Молодой Гвардии»? «Росмолодёжи»? Далече! В англосаксонском мире. А деньги-то заработали здесь!

Вы говорили, что Шаман поет под фонограмму. Но рядовому слушателю такие претензии сложно понять. Вы, как музыкант, можете объяснить, почему это бросается в глаза? Известно же, что для ТВ-шоу использование фонограммы – обычное дело.

Во-первых, что значит музыкант? Это понятно, если артист выходит на Красную площадь, на стадион Лужники, на ВДНХ, исполняет с детишками, молодыми людьми, которые приехали с новых территорий, ждали начала этого концерта, для них это большой праздник, они вышли спеть гимн своей родной страны вживую, а к ним присоединяется человек, который дует под фонограмму. А потом, чтобы это скрыть, элементарно перемонтировали звук, и оказалось, что весь гимн поёт Shaman, а не дети с новых территорий. А по поводу уровня его вокала, почему я сразу могу сказать, просто посмотрите на концерте в Петербурге, на «Газпром Арене». Вышел он, например, с Александром Яковлевичем Розенбаумом, бардом, поющим в основном свои произведения под гитару, ему 70 лет. И сразу становится видна разница! Этот писклявый полушёпот, полунаговор, даже спеть не сумел великую песню Лебедева-Кумача, и вы послушайте, как её поёт Александр Яковлевич. Ну вот вам и ответ. То есть, король-то оказался голый! Немаловажный момент, в любом концерте, событии, на любом мероприятии все его песни звучат абсолютно одинаково. Не может певец, какой бы он великий ни был, петь всегда одинаково! Даже Иосиф Давыдович Кобзон на каждом концерте добавлял что-то новое, какую-то изюминку в исполнении. Любой музыкант это любит делать. А здесь прямо под дуду: один и тот же звук, одни и те же интонации. Но и не говоря уже о том, что я это говорил, чисто по-музыкантски. Ну и конечно, главное, что долго он на рынке не продержится. Но это уж его личное дело.

В СМИ появлялись сведения о роскошном райдере артиста: Майбах, подушки из гусиного пуха, элитный алкоголь… Однако у некоторых звёзд эстрады запросы и того хлеще. Вся проблема в том, что это почести для молодого исполнителя, о котором широкой публике стало известно меньше двух лет назад?

Понимаете, оценивать и осуждать райдер — это поганое дело. Каждый артист просит то, что хочет. Но есть только одно маленькое «но». В тех залах, которые он собирает, например, в Новосибирске, даже отчёт о концерте: «нескольких сотен зрителей в доме учёных Новосибирска…». Что такое несколько сотен зрителей? Там средняя цена билета 2000-2500 руб. Ну и какой за эти деньги можно запросить райдер? Тут, слава Богу, чтобы не на трамвае или не на троллейбусе, а, главное, чтобы на концерт туда привезли. Другие щедроты ты не получишь. Ещё же надо окупить своих артистов, сопровождающих, надо дорогу окупить. Поэтому тут не до запросов. Погано и паскудно, когда артист запрашивает на государственных праздниках, куда его те самые кукловоды из разноБашен таскают, как чучело, я уже не раз об этом говорил, типа как американцы таскают Зеленского. Так и его как чушку, как чучело таскают по всем этим государственным патриотическим концертам. Вот там губа не дура. Вот там раскинулось море широко. Вот там давайте мне Майбахи, давайте мне то, давайте мне это. Но только, немаловажный момент, навязав городским властям себя, как Чичиков, как Хлестаков, «лицо, приближённое к императору» — вот тут и идут эти запросы. Потому что здесь деньги-то бюджетные. И, что самое немаловажное — это же деньги, которые не доходят до наших пенсионеров, которые не доходят до бюджетников. Потому что некие руководители решили выслужиться перед московскими царедворцами из разноБашен или министерства культуры, которые навязали этого артиста как «приближённого к императору». Хлестаков, чистой воды, сегодняшнего дня.

Фанаты Шамана каждый раз его защищают: мол, критика – это обычная зависть к молодому и успешному артисту. Может, действительно так?

Ну вы поймите, что значит зависть? Что мне завидовать, я 50 лет на рынке. Представляете, сколько молодых артистов в моей жизни уже прошло передо мной? Если бы я каждому завидовал, я бы, наверное, уже в желчи своей изошёлся. Уже высох бы весь. Поэтому, раз другого нечего сказать, раз других факторов нет — вот «зависть». Ну, считайте, что зависть. А по поводу того, что артисты не хотят с ним выступать, представьте себе, Басков, Киркоров, Гагарина: 10, 20, 30 лет на рынке — завоевали своё место, своей Родине служили верой и правдой. Немаловажный момент, к сегодняшнему дню, когда такой Рубикон, когда такое разделение к великому сожалению в нашем обществе, в культурной среде — эти артисты никуда не уехали, выступают в своей стране. Коля Басков, Лепс, Гагарина ездят с нами по разным мероприятиям, по разным акциям, и тут им предлагают вдруг какого-то новоиспечённого, повторяю, не оценивая творчески, а новоиспечённого артиста, которому они должны изображать свиту. Они должны своим выходом раскачивать аудиторию, чтобы последним вышел Shaman. За какие такие заслуги? Просто одна песня хорошая? У Моргенштерна тоже была, у Дани Милохина, у группы «Грибы» была, у «Ласкового мая». Что это тогда значит, что у этого артиста есть прерогативы по отношению к другим? Другие люди годами, десятилетиями своё место в жизни завоёвывали.

В Сети каждый раз подчеркивается, Шаман – простой парень, который сам всего добился. Такая головокружительная карьера – это действительно история честного успеха?

Какой может быть случайный поворот в карьере? Другой разговор, что любая карьера, если вообще говорить о законах шоу-бизнеса, очень занятная составляющая. Любую карьеру легко объяснить после того, как она состоялась. Но никто не знает, как ей старт дать. Но, безусловно, это не просто исключено, а этого быть не может по определению, чтобы вот такое педалирование в противодействие, в противоречие артистической среде, человек с улицы мог получить. За любым артистом стоит кукловод. Поэтому тут ничего удивительного нету.

А можно допустить, что Шаману просто повезло? Что он угадал с образом в момент СВО, когда есть запрос на патриотизм? А вот другие – не угадали и пошли на вечеринку к Ивлеевой.

Безусловно, этот ваш вопрос сочетается законами шоу-бизнеса. Всё с долей случайности, всё с долей везения. Но другой разговор, что по окончании СВО, этот артист, конечно, вылетит из обоймы сразу. Тем более, немаловажный момент, посмотрите, уже два с лишним года он на рынке, ни одна песня его не зашла, хотя при всей этой фактуре давления Дзена в его пользу, ежедневных статьях с безумными заголовками. Опять-таки, мы говорим о кукловодах. Вы понимаете, кто даёт команды Дзену, у кого Дзен в подчинении? Он куплен «ВКонтакте». А кто руководит «ВКонтакте»? Вот вам и доказательство. Но артиста нельзя сделать хайпом. Но был Боря Моисеев. Был Пенкин. Ну и всё. Нет шлягера — нет артиста. А его песни — это не шлягеры. Их же в караоке не поют! А вот это навязывание «артист номер один», «самый популярный»… Ну, во-первых, что значит «номер один» и «самый популярный»? Даже рекламируя ассенизаторские и медицинские препараты и от запоров таблетки, нельзя говорить, что они «номер один». В законе о рекламе запрещено называть предмет рекламы «номер один». Можно «лучше», «один из лучших», «хороший», «правильный», но нету такого понятия «номер один». Особенно фактура — «патриотический артист номер один». А Газманов где? А Лепс? А, в конце концов, Иосиф Давыдович Кобзон, а Лёва Лещенко с песней «День Победы»? Как вообще можно, какой может быть артист номер один, если жив, и дай Бог ему здоровья — Лев Валерьянович Лещенко. А по Ивлеевой я считаю, что это верх цинизма превратить артиста в исчадие ада, при этом, что все новогодние дни крутились фильмы с Хаматовой, Ефремовым и другими людьми. И вот артисты стали врагами общества.

ВЦИОМ публикует социологию, согласно которой Шаман самый популярный певец. Хотя есть и другие данные – например, чарты Яндекса и ВК. Почему такая разница в рейтинге от официальных социологов и данных популярных платформ?

Ну вы же видите залы по 200 мест, по 300 мест, а ВЦИОМ — подойдите на улице к человеку, спросите его что-нибудь… Вот он вам ответил. А популярность — это двадцатка хит-парадов. Ни на радио, ни на телевидении, ни в том же, кстати, ВКонтакте в этих хит-парадах его нет на первых местах. Пусть он как минимум отработает стадионы, как отработали группа «Земляне», «Руки Вверх», Баста, Лепс. Не те псевдо-концерты, куда привозились бюджетники, раздавались пригласительные. Ты продай билеты — самый хороший критерий популярности артиста. Как говорили старые артисты: «все крутые, но самые крутые — это яйца. А есть еще круче, разберемся у кассы».

Вы упомянули, что Шаман может исчезнуть после окончания СВО. То есть как – был, и не было?

По поводу исчезнет или не исчезнет… Да пускай живёт, кому он мешает? А самое главное, вы знаете, есть такой интересный момент, возвращаясь к разговору о зависти — как можно завидовать любому другому артисту, ведь свято место пусто не бывает. Не может быть пустое место на эстраде. Но не этот, так другой, не другой, так третий. У нас огромная страна. 150 млн человек. Билеты покупают. Он в Ярославле — Петя в Мурманске. Петя в Мурманске, а Коля в Ижевске. Поэтому, ну что значит завидовать? А исчезнет или не исчезнет, ну хотя бы он должен задуматься, конечно, что его кукловоды, на которых он так ставит, они-то и есть временщики. Потому что в этих кабинетах не бывает вечных людей. Эти кабинеты, там руководители меняются. Эти временщики из кабинетов уйдут, потому что это диалектика чиновничьей жизни. А таскают Шамана потому, что прикрывают свою задницу за все провалы в работе с творческой элитой и за то, что такое большое количество народных артистов, заслуженных, с орденами и медалями, сбежало за границу.

Вот и пиарят этого артиста, никоим образом не участвовав в его карьере, а просто подхватив производную чужого труда. А вот такое противопоставление этого молодого артиста индустрии, своим коллегам… Как он потом будет им в глаза смотреть? Вы же понимаете, что ему, как бы это слово не звучало цинично, ему мстить будут за всё то, что происходило эти два года. Когда эти кукловоды из разнобашен ставили его в пику всем уважаемым коллегам. Эти уважаемые коллеги, шлягеров то напели, ой-ёй-ёй сколько! А вы почитайте, что пишут сайты и что пишет его паства. Но мы же знаем, что это его пиарщики. Даже эта ситуация по ЛГБТ (признано в России запрещенным, – ред.) — это же его пиар-служба запустила. Потому что им надо поддерживать интерес к нему. Даже это сделали они. А то, что они запускают все эти: «во Франции упали в обморок от песен Shaman», «Америка ждёт Shaman», «Shaman спел гимн с президентом» — это всё пиар-служба его работает. Но они не понимают только одного, что такой напор, такой фонтан, как любая полноводная река рано или поздно иссякнет и превращается в ручеёк. А лучше ведь раскинуться: «раскинулось море широко». Помните классику? И самое главное: я убираю субъективизм, оценочность и возможность различного толкования моих слов. Я привожу только конкретные факты. Оценивайте сами. Вы мне задали вопросы, я на них ответил. Но ответил фактами. Удачи вам!