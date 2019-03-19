Киселёв проболтался, кто довёл Крым до полной разрухи

19.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Бежавший на Украину бывший российский либеральный телеведущий Евгений Киселев сегодня невольно подтвердил сведения о том, что Крым находился в полной разрухе, пребывая под контролем Киева.

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«Крым был в разрухе, Крым был в жутком состоянии, это я видел своими глазами. Я помню, как мы с женой ездили в Крым в 2010 или 2011 году после долгого перерыва, и вот мы смотрели на фантастические природные красоты Крыма, на то, какой же это обалденный край. Такой красоты, как в Крыму, мало где в мире встретишь.

И вот я думал, Господи, отдали бы этот полуостров в аренду, в аутсорсинг каким-то турецким компаниями, которые бы вместе с крымскими татарами привели буквально за несколько лет Крым в такое же состояние, в которым находится какая-нибудь Анталия или побережье Амальфи в Италии. И не было бы тех проблем, процветал бы Крым», – сказал он в эфире Ukrlife.

При этом, по мнению Киселева, теперь не следует надеяться на возвращение Крыма в состав Украины.

«В ближайшем будущем, к сожалению, я не вижу реалистических сценариев возвращения Крыма. Да, очень важно непризнание аннексии Крыма международным сообществом, очень важна позиция Соединенных Штатов, НАТО, Евросоюза, Европарламента, как они не признавали в свое время аннексию Латвии, Литвы и Эстонии. Пятьдесят лет понадобилось, чтобы эти страны обрели независимость…

Поэтому, я думаю, что вопрос о возвращении Крыма – это вопрос отдаленного будущего, которое зависит от того, какой режим будет находиться у власти», – пояснил он.

Также на вопрос ведущей о том, можно ли рассчитывать на изменение ситуации в случае ухода с президентского поста Владимира Путина, Киселев ответил, что единственная надежда – это распад России.

«Не можем рассчитывать, потому что все равно вместо Путина придут какие-то его наследники. Я думаю, что очень многое будет зависеть от того, что вообще будет с Российской Федерацией, потому что, вполне вероятно, что Российская Федерация, в конце концов, начнет трещать по швам и разваливаться, и возникнут несколько государств», – резюмировал Киселев.