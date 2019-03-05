Киселёв, сбежавший в Киев: Господи, как же всё-таки у нас на Украине хорошо

05.03.2019, Киев, Владимир Гладков

В России нигде, кроме Москвы, нет нормальной жизни, в то время как на Украине трудолюбивый народ облагораживает даже маленькие сёла. Об этом в эфире Ukrlife заявил перебравшийся в Киев бывший российский либеральный тележурналист Евгений Киселев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я давно не был в России, но я примерно понимаю, какое шокирующие впечатление производит на человека поездка на 150-200 километров в российскую глубинку. От Москвы отъезжаешь, и каждые 10 километров ты видишь, как меняется пейзаж, как меняется стиль и образ жизни людей.

А когда ты приезжаешь куда-нибудь в Серпухов или Рязань, или в Калугу, то ты попадаешь в совершенно другую страну, и у тебя волосы становятся дыбом от того, насколько это отличается от такой богатой, успешной и гламурной Москвы. А что говорить о маленьких райцентрах или о богом забытых деревеньках в какой-нибудь Тверской или Тульской области. Это вообще жесть. Вы себе даже примерно не представляете», – сказал он.

По мнению Евгения Киселева, на Украине, в отличие от России, якобы деревеньки ухоженнее, а люди трудолюбивее.

«Я помню, как однажды ехал на машине через Украину туда, на восток. И проезжал аккуратненькие, чистенькие украинские деревеньки, и думал: «Господи, какая же чудовищная разница, насколько отличается украинская глубинка от российской». Как же всё-таки у нас на Украине люди обихаживают свой быт и свой родной край. В России этого совершенно нет», – добавил Киселёв.