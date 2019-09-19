19.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
economics, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Киселёв: Украинцы адаптировались к смерти и мечтают о распродаже чернозёмов

За пять лет украинцы привыкли к войне и свыклись с жизнью в этих реалиях. Вопрос установления мира на Донбассе и переговоров с Россией стоит во втором десятке насущных проблем для населения.

Об этом в интервью российской либеральной журналистке Ксении Собчак заявил бывший российский телеведущий, перебравшийся в Киев, Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России немножко сбит фокус внимания. Очень много разговоров о каком-то улучшении отношений с Россией, обмен пленными, реализация «Минских соглашений».

А украинское общество ждет другого от Зеленского, ждет быстрых, решительных экономических и социальных реформ, принятия законов, которые никак не принимаются, снятия моратория на куплю/продажу сельскохозяйственных земель…», – уверяет почивающий на грантах пропагандист.

– То есть, вы хотите сказать, что российская повестка в Украине – это не самое главное для народа?, – уточнила Собчак.

– Абсолютно, – ответил Киселев.

– На каком месте по вашему ощущению?, – продолжила журналистка.

– Во втором десятке. Я вас уверяю, – безапелляционно отрезал Киселев и подчеркнул, что население за пять лет якобы адаптировалось к условиям войны: «За пять лет Украина адаптировалась, люди к этому привыкли. Да, такая реальность, с которой приходится жить».

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