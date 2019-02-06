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06.02.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Культура, Россия, Туризм
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Киселёв заставит одеться нудистов Коктебеля

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев, создатель популярного фестиваля «Джаз Коктебель», инициирует еще одно схожее мероприятие, но в стиле рэп. Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Киселева, фестиваль пройдет в Коктебеле на нудистском пляже. При этом, телеведущий пообещал «одеть» всех нудистов на время фестиваля.

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«Там огромный старейший нудистский пляж с Советского Союза. Ну и джазовый фестиваль тоже проходит на нудистском пляже. Это просто географическое обозначение, что мы проводим на нудистском пляже. Во время фестиваля на этой территории все одеты», – заявил Киселев.

Он не стал называть возможных участников мероприятия, подчеркнув, что в этом случае их могут ждать санкции или другие проблемы.

«У нас есть лайн-ап на этот фестиваль. Но у нас есть такой печальный опыт, как и с джазовым фестивалем. Но только джазменам запрещает приезжать туда Госдеп, который пишет письма, если мы объявляем заранее, то он пишет им письма… С рэп-фестивалем происходит то же. Американцы политизируют это событие. Я думаю, мы заявим кого-то, когда у нас будут твердые контракты, и мы будем уверены. Сейчас этот фестиваль начинает политизироваться, говорят опять, что там «пропагандист», это все», – добавил Киселев.

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