Кишинев анонсировал интеграцию Приднестровья в Молдову

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Проблема Приднестровья решится сама собой, как только «Украина победит», а Молдова станет членом Евросоюза.

Об этом в интервью Vocea Basarabiei заявил молдавский вице-премьер «по реинтеграции» Олег Серебрян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в регионе установится мир… и Республика Молдова, и Украина, даст бог, придут к тому, что станут членами Европейского Союза, приднестровский вопрос решится большей частью по себе, потому что Приднестровье не сможет существовать как остров», – сказал Серебрян.

Он утверждает, что переговоры с Тирасполем уже ведутся.

«В нашем случае политическое урегулирование наступит после других процессов, которые касаются экономической и социальной интеграции. В течение года ситуация развивалась довольно быстро, с регистрацией предприятий, с их привязкой к молдавскому правовому пространству, с их ориентацией на молдавский и западный рынки. Если исключить из расчета энергетических экономических агентов, то 90% торговли приднестровского региона приходится на Республику Молдова, Украину и Европейский Союз, – отметил вице-премьер.

Он не видит никаких проблем с российскими военными в Приднестровье.

«В основном это просто флаги. Потому что после того, как ротация стала невозможной, с 2015 года, большая часть военнослужащих это местные молодые люди. Так что на самом деле они никуда не уедут. Там набирают местных новобранцев, а старшие офицеры должны будут уехать при таких обстоятельствах», – сказал Серебрян.

Судя по всему эти оптимистические нарративы он почерпнул в Европе. Накануне интервью Серебрян побывал в ФРГ, где провел консультации по Приднестровью в МИД и Федеральной канцелярии.

Ранее, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что приднестровский вопрос не помешает процессу вступления Молдовы в ЕС. Сразу же после него этот же тезис повторила молдавский президент Майя Санду.

Башкан Гагаузии (автономии в составе Молдовы) Ирина Влах считает, что Санду не покинет свой пост, «пока не взорвет Приднестровье».

«У Майи Санду непомерные амбиции, которые давно уже вышли за рамки конституционных полномочий», – сказала Влах.

К таким выводам она пришла, анализируя новый законопроект, который Санду внесла в парламент. Он направлен на расширение полномочий президента, который получает право вводить чрезвычайное и военное положение в стране.

По словам Влах, Санду может втянуть Молдову в войну уже в июле, когда депутаты парламента уйдут на каникулы.