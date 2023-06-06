Кишинев должен рискнуть и решить приднестровский вопрос военным путем – молдавский политолог

Елена Острякова .  
06.06.2023 21:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Кишинев пока уклоняется от предложений Киева вторгнуться в Приднестровье и «окончательно решить вопрос».

Об этом в эфире молдавского телеканала ТВ8 заявил политолог Анатол Цэрану, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кишинев пока уклоняется от предложений Киева вторгнуться в Приднестровье и «окончательно решить вопрос». Об...

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«Ситуация в Приднестровье изменилась кардинальнейшим образом. Все годы существования приднестровского конфликта за спиной Тирасполя стояла Москва. И Тирасполь вел себя чрезвычайно безобразно в отношениях с Кишиневом. И сегодня за спиной Тирасполя стоит Москва, но только возможности Москвы в отношении Приднестровья значительно урезаны. Сегодня Москва не способна оказать сколько бы то действенную помощь Приднестровью в случае, если там возникнет военная операция.

А это уже ставит определенные задачи перед Кишиневом. Готов он к решению проблемы или продолжает руководствоваться старыми наработками? Это вопрос, на который пока не существует ответов. Пока Кишинев говорит: мы будем решать приднестровскую проблему исключительно мирными способами, – это звучит скорее как отговорка», – сказал Цэрану.

По его информации, план по привлечению ВСУ в Приднестровье властями Молдовы рассматривается.

«Я точно знаю, поскольку меня привлекали как эксперта к работе по выработке позиции Кишинева во вновь создавшейся обстановке. Там работают над этим планом. Я не знаю, приобрел ли он очертания законченного документа. Наверняка определенные наработки существуют. Способен ли Кишинев на кардинальные шаги, чтобы использовать это окно возможностей, которое совершенно неожиданно открылось благодаря войне на Украине. Это окно может закрыться и больше никогда не будет открыто. Конечно, существуют серьезные риски, но кто не рискует, тот ничего не получает», – рассуждал Цэрану.

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