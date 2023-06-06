Кишинев должен рискнуть и решить приднестровский вопрос военным путем – молдавский политолог

Кишинев пока уклоняется от предложений Киева вторгнуться в Приднестровье и «окончательно решить вопрос».

Об этом в эфире молдавского телеканала ТВ8 заявил политолог Анатол Цэрану, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в Приднестровье изменилась кардинальнейшим образом. Все годы существования приднестровского конфликта за спиной Тирасполя стояла Москва. И Тирасполь вел себя чрезвычайно безобразно в отношениях с Кишиневом. И сегодня за спиной Тирасполя стоит Москва, но только возможности Москвы в отношении Приднестровья значительно урезаны. Сегодня Москва не способна оказать сколько бы то действенную помощь Приднестровью в случае, если там возникнет военная операция.

А это уже ставит определенные задачи перед Кишиневом. Готов он к решению проблемы или продолжает руководствоваться старыми наработками? Это вопрос, на который пока не существует ответов. Пока Кишинев говорит: мы будем решать приднестровскую проблему исключительно мирными способами, – это звучит скорее как отговорка», – сказал Цэрану.