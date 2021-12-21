Кишинев и Москва: что будет дальше?

Республика Молдова движется к серьезному кризису в диалоге с Россией – на это указывает и поведение Кишинева при решении газового вопроса, и агрессивная риторика молдавских лидеров на международных площадках, и депортация российских общественных деятелей, направлявшихся в Приднестровье, и прозвучавшее недавно предложение объявить российского посла в РМ персоной нон грата.

«ПолитНавигатор» поинтересовался у экспертов, какие невоенные рычаги остаются у России для влияния на Молдову и защиту Приднестровья в нынешней ситуации.

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Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития:

У России рычагов не так много, как могло бы показаться. Нынешняя власть в Молдове не боится ухудшений отношений с Москвой, намеренно обостряет отношения и даже провоцирует российскую сторону на симметричные ответы. Так было, например, с недавней депортацией российских экспертов, которые планировали принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Приднестровье. Реакция Москвы была болезненной.

В развитии российско-молдавских отношений Кишинев сейчас, очевидно, не заинтересован, а западная политическая повестка прямо требует изоляции России и разрыва с ней всяческих связей. Последнее вряд ли понравится молдавскому избирателю.

Кредит доверия к Майе Санду и ее партии и так уже практически исчерпан, и добавлять себе негатива эта команда не хотела бы. Поэтому они надеются, что Москва сама позаботиться о свертывании сотрудничества с Молдовой. Во внутренней политике это можно будет использовать для организации антироссийской кампании в СМИ. А для вступления в НАТО, например, антироссийская истерия – это необходимое условие для подготовки общественного мнения в постсоветских государствах.

Какие рычаги у России в регионе?

Военно-политическое присутствие на Днестре – это не только военный фактор, но и важный психологический момент – население и в Молдове, и в Приднестровье не воспринимает российских солдат как врагов или оккупантов. Напротив, если в других странах человек в камуфляже и с автоматом, даже если он одет в форму национальной армии, вызывает, по меньшей мере, тревогу и напряжение, то российский миротворец на Днестре – это олицетворение мира и безопасности и для приднестровцев, и для молдаван.

Энергетика, несмотря на газовый кризис осени 2021 года, – это мощнейший фактор экономического присутствия России. Молдова оказалась технически не готовой к диверсификации энергопотоков в регионе, и это, по крайней мере, в зимний период остается серьезным сдерживающим фактором для Кишинева.

Российские рынки для молдавских товаров остаются крайне привлекательными, но надеяться, что Кишинев хоть полшага сделает в сторону их открытия, сейчас не приходится.

Молдавские гастарбайтеры, часть которых Россия могла бы принудительно вернуть в Молдову, – это тоже уже неработающий рычаг. Эти люди просто вынуждены будут уехать на заработки в другие страны – в основном в ЕС.

Надо понимать, что сейчас любые действия России, направленные на ограничение сотрудничества с Кишиневом, будут только на руку действующим властям – именно этого они и добиваются. А вот расширение сотрудничества с Приднестровьем и перенос на Тирасполь центра тяжести региональной политики России – это могло бы стать холодным душем для молдавских властей.

Если в Москве в очередной раз задумаются об ответных мерах Кишиневу, пусть рассмотрят перспективы укрепления взаимодействия с Тирасполем. Начать можно с самых простых и символических вещей, к примеру, для начала какой-нибудь российский дипломат мог бы посетить Представительство Приднестровья в Москве.

Андрей Сафонов, политолог:

Россия и Приднестровье сообща могут защитить свои интересы. Очевидно, что курс нынешней власти Кишинева на обострение отношений с Россией является сознательным и продиктованным «ястребами» США и Евросоюза. Эти «ястребы» отражают интересы глобалистов, стоящих за Джо Байденом и его окружением (Харрис, Блинкен и др.). В отличие от бывшего неформального лидера Молдовы Владимира Плахотнюка, ныне правящая группировка полностью подконтрольна Штатам и ЕС с Румынией.

Я уже не раз говорил, отчего так. Повторю: у Плахотнюка были СВОИ деньги, СВОЙ клан, СВОЯ политическая биография и партия, СВОИ финансовые и политические интересы. Получив настоятельное пожелание западников сделать то-то и то-то, Плахотнюк размышлял: а оно ему надо или нет? У нынешних власть имущих нет ни самостоятельной финансовой базы, ни мощной опоры в кланах Молдовы. Они вынуждены брать под козырек, получив самый опасный и абсурдный политический заказ.

Выпад против российского посла Олега Васнецова, побывавшего на церемонии инаугурации Президента ПМР Вадима Красносельского, с требованием объявления его персоной нон-грата в Молдове – как раз из этой «оперы». Не слишком умно выглядят такие выступления с учетом полного провала поиска газа в обход России. Все равно ведь пришлось покупать его у Москвы, только намного дороже.

Тогда в чем дело? Ведь логика подсказывает, что после таких «фокусов» газ для Кишинева может ещё больше подорожать… Да, все так, если рассуждать с позиции национальных интересов Молдовы. Но если просто выполнять установку Запада на провокацию против России, тогда все понятно и объяснимо. Задача США и ЕС в свете недавнего визита министра обороны США Ллойда Остина в Грузию, Украину и Румынию ясна: создать против России Черноморский фронт. Прорумынским националистам Молдовы здесь отведена роль противника не только России, но и Приднестровья. Разумеется, народу Молдовы это не нужно.

Что может сделать Россия для защиты ПМР, если исходить из российских государственных интересов?

1. Заявить, что нападение на ПМР будет означать агрессию против России, ибо в ПМР живет масса российских граждан и дислоцируются российские войска. Следовательно, Россия будет защищать Приднестровье военной силой.

2. Усилить контакты в сфере обучения приднестровских офицеров в военно-учебных заведениях России, включая академию Генерального штаба армии РФ и т.д. Выделить квоту в военных училищах России для приднестровских курсантов с обязательным возвращением окончивших эти училища в ПМР для прохождения воинской службы в силовых структурах Приднестровья в качестве офицеров.

3. Усилить сотрудничество ПМР и России в военной сфере, включая отработку боевого взаимодействия между российскими и приднестровскими частями на случай отражения возможной агрессии против Приднестровья.

4. При вводе тех или иных санкций против националистических властей Кишинева в случае их действий на обострение ситуации, не распространять эти санкции на приднестровские предприятия.

5. Осуществлять, как это бывало ранее, целевые финансовые вливания из России в ПМР для решения социальных задач (зарплаты, пенсии, различные социальные выплаты, иные конкретные проекты) с целью недопущения разрыва в уровне жизни жителей РМ и ПМР, так как политики Молдовы используют деньги Запада для затыкания «социальных дыр» и агитации приднестровцев против государственности ПМР.

6. В случае провокаций против российской дипломатической миссии логично было бы понизить уровень дипломатических отношений по инициативе самой России.

7. Перейти исключительно к ПРЯМЫМ финансово-экономическим отношениям между ПМР и Россией.

8. Создать совместную российско-приднестровскую платежную систему взамен заблокированных на территории ПМР по настоянию Молдовы «Визы» и «Мастеркарда». Она должна действовать вне желания кишиневских или западных деятелей.

9. Перестать обсуждать, даже для протокола, хотя бы теоретическую возможность вывода российских войск из ПМР в виде Оперативной группы российских войск и миротворцев РФ.

10. Перестать обсуждать даже саму возможность вывоза боеприпасов, так как они могут понадобиться для отражения возможной агрессии против ПМР.

11. Официально выделить квоты на российском рынке для продукции приднестровских предприятий – промышленных и сельскохозяйственных. При этом предпринять необходимые меры, чтобы приднестровскому экспорту не чинили препятствий.

12. Начинать процесс признания приднестровских документов, расселяя, например, приезжающих в РФ из ПМР в гостиницы по документам ПМР. Такими представляются меры по защите Приднестровья. Но при этом нужно понимать, что и Приднестровье защищает интересы России самим фактом своего самостоятельного существования и бессрочным размещением российских войск на своей территории. Логичен вывод, что сообща Россия и Приднестровье могут защитить свои интересы.

Анатолий Дирун, научный руководитель Тираспольской школы политических исследований:

Не могу согласиться с утверждением, что Молдова движется к полномасштабному кризису в диалоге с Россией. Кишинев следует своим курсом в Евросоюз, но это не является тайной для Москвы. Что касается газового вопроса, то здесь скорее нужно говорить о том, что Молдова потеряла возможность заключить контракт с Газпромом еще в сентябре, когда такая возможность была. Но это скорее бессарабская безалаберность.

К заявлению объявить российского посла персоной нон-грата Олега Васнецова, то это инициатива, как мы здесь говорим, общественника (такое заявление сделал председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента РМ Ион Гузун – прим. автора), а не официальных органов власти.

Россия четко обозначила красные линии, за которые Молдове не рекомендуется выходить. Это нейтральный статус, переговоры с Приднестровьем по широкому кругу вопросов. Другое дело, что дрейф Молдовы в сторону ЕС является практически неизбежным, пока со стороны Москвы не будет предложена альтернативная стратегия. Что касается невоенных рычагов, то пока газовая составляющая является здесь одним из наиболее ощутимых инструментов.