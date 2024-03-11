Кишинев истекает слюной в надежде поглотить Приднестровье

Елена Острякова.  
11.03.2024 12:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье


Молдова должна поторопиться и забрать себе Приднестровье, пока на Украине идет война.

Об этом бывший глава молдавского бюро «по реинтеграции» Александр Фленкя заявил в интервью изданию ZdG, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова должна поторопиться и забрать себе Приднестровье, пока на Украине идет война. Об этом...

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«Приднестровский вопрос должен быть решен, пока идет война. И его можно решить сейчас, потому что когда будет мир, ничего уже не поменяешь. Сейчас у нас действительно есть рычаги, инструменты, и сейчас самое время действовать, а не просто говорить, шаг за шагом идти к реальной реинтеграции, к воссоединению нашей страны исключительно мирным путем», — сказал Фленкя.

Он считает, что у России «нет планов на Приднестровье на ближайшее будущее».

Преемник Фленки на посту главы бюро Олег Серебрян уже строит практические планы по поглощению Приднестровья. Он уверен, что поглощению ничто не помешает, поскольку РФ не станет признавать независимость ПМР, как не делала это 30 лет, а при закрытой из-за войны границы с Украиной положение Приднестровья «просто плачевно».

Молдавский чиновник считает, что «правый берег должен заполнить левый, как Западная Германия поглотила ГДР»

«Начнём с таможенных пошлин, потом – налоги, дальше – леи. Если вспомнить объединение Германии, оно началось с внедрения марки ФРГ и созданием единого экономического пространства», – заявил Серебрян в интервью румынскому телевидению.

Апофеозом глумления стало утверждение о том, что в Приднестровье большинство представляют румыны. Это, похоже, некий модный среди молдавских политиков.

Недавно махровый русофоб, депутат парламента Оазу Нантой пообещал заменить в приднестровских школах учебники истории на «Историю румын». Этот радикал мечтает о репрессиях – лишении госслужащих ПМР пенсий и социальных выплат, а также тюремных сроках.

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