Кишинев хотел терактом отпугнуть приднестровцев от российских выборов

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Президент Молдовы прокомментировала инциденты у российского посольства в Кишиневе и в военной части в Тирасполе, где дрон атаковал вертолет.

«Из информации, которой я располагаю сейчас, оба действия похожи на провокации, чтобы подпитывать страх и создать напряженную ситуацию. Мы посмотрим, какая информация еще поступит потом, если подтвердится первая оценка, которую дают госинституты», – сказала Санду.

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Пресс-секретарь молдавского правительства Даниэл Водэ уточнил ее мысль: взрыв вертолета – провокация, потому что он не работает уже несколько лет.

Со своей стороны МИД Приднестровья назвал удар дрона терактом и направил обращения в адрес участников формата «5+2» (официально признанная платформа, в которой Кишинев и Тирасполь представляют стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ — посредников) спризывом занять проактивную позицию.

«Замалчивание отдельными акторами беспрецедентной террористической угрозы Приднестровью, выраженной серией терактов за последние три года, является негативным фактором, провоцирующим продолжение террористических атак», – говорится в заявлении МИД ПМР.

Следственный комитет Приднестровья возбудил по факту подрыва вертолёта МИ-8 уголовное дело по статье «диверсия». На месте происшествия специалисты СК обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания. Назначена специальная экспертиза.

Доцент финансового университета (Москва) и приднестровский политолог Игорь Шорников предполагает, что за диверсией может стоять Молдова.

«Те процессы, которые происходят на территории Приднестровья, за них перед своими западными кураторами отвечает Кишинев. Соответственно, те выборные процессы, которые мы наблюдали в Тирасполе, когда с 8 утра выстроились огромные очереди, это было для Кишинева очень болезненным явлением. Они не справляются с задачей, которую перед ними ставили западные кураторы. Каким-то образом повлиять на ход голосования, попытаться приднестровцев запугать, сбить поток людей, на это была нацелена акция», – сказал Шорников в эфире ТСВ.

Он напомнил, что ранее молдавские власти пытались сорвать голосование в Приднестровье по формальным основаниям. Они до последнего затягивали свой отказ на открытие избирательных участков. В итоге Москва его проигнорировала.