Кишинев обкладывает Приднестровье «данью», стремясь разжечь недовольство населения

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдова с 10 августа увеличила для Приднестровья выплаты таможенных пошлин и экологического сбора. Цена потерь для бюджета ПМР достигнет 3 миллионов долларов в год. Это в прямом смысле дань Молдове.

Такое заявление сделал министр иностранных дел самоопределившейся республики Виталий Игнатьев, сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Молдова никак не обосновывает это решение. Более того, всё было сделано в скрытом режиме, неожиданно, с грубым нарушением принципов свободной торговли», – заявил глава тираспольской дипломатии.

По его словам, любой экономический агент Приднестровья теперь вынужден дважды оплачивать таможенное оформление: и в Молдове, и в ПМР.

«Кишинёв просто обкрадывает наших экономических агентов» – говорят в дипведомстве Приднестровья.

Тираспольские дипломаты напоминают и о других проблемах: от нового молдавского «закона о сепаратизме», по которому уже объявляют представителей ПМР в розыск, до штрафов за отсутствие молдавской страховки и задержания фур с лекарствами. Детали для компьютерного томографа таможенная служба Молдовы пропустила в регион только спустя три (!) месяца.

Глава МИД ПМР выражает недовольство и в связи с заменой названия «Приднестровье» на «приднестровский регион» (с маленькой буквы) в официальных документах Молдовы. В то же время, во всех официальных документах переговорного формата 5+2 [Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ в качестве участников, США и ЕС наблюдатели. – прим.] единственным допустимым названием региона является Приднестровье.

«В своих внутренних документах Молдова может изощряться в наименованиях. Что касается международного переговорного процесса – все договорённости носят коллегиальный характер. Все процедуры и наименования переговорного формата определены чётко, устойчиво, и в рамках этих договорённостей есть только два основных участника переговорного процесса – это Молдова и Приднестровье. Именно так – с большой буквы – нас положено именовать», – заявил Игнатьев.

Иезуитский план Кишинёва заключается в том, чтобы заставить Тирасполь снять либо радикально уменьшить налоговое бремя для приднестровских экономических агентов. В этом случае в бюджет ПМР не будут поступать деньги для выплат пенсий и зарплат бюджетникам. Таким образом, Молдова стремится разрушить социальную сферу республики и спровоцировать недовольство населения.