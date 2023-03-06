Кишинев объявил, что обратится за военной помощью к Украине

Елена Острякова.  
06.03.2023 11:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Украина


В случае «нападения Приднестровья на Молдову» Кишинев будет обращаться в первую очередь за защитой к Киеву, а не Бухаресту.

Об этом бывший постоянный представитель Молдовы в ООН Алексей Тулбуре заявил в эфире украинского телеканала «Еспресо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае «нападения Приднестровья на Молдову» Кишинев будет обращаться в первую очередь за защитой...

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«Почему в первую очередь к Киеву. Потому что Румыния – член НАТО. Такого рода действия координируются внутри альянса. С этим есть определенные сложности. Хотя мы рассчитываем, конечно, на помощь Румынии в том числе. В частности, по ПВО. Потому что ракеты уже нарушали наше воздушное пространство, и мы были бессильны что-либо сделать, поскольку у нас нет систем ПВО.

Думаю, что Румыния могла бы нам в этом помочь. Но и Украина тоже. Если какому-то безумцу в Кремле придет в голову обстреливать Молдову, думаю, что украинские ПВО нас защитят», – сказал Тулбуре.

Он оценил численность российских войск в ПМР в 1,5 тысяч человек, а численность приднестровской армии – в 5-6 тысяч.

«В случае, если эти люди предпримут какие-то действия в отношении Одессы или Кишинева, моментально последует обращение, обращение и не потребуется. Мы знаем, что Киев вынужден держать там 2 бригады для того, чтобы купировать эту угрозу. Они быстро разберутся с этой группировкой, потому что у нее слабая боевая подготовка и вооружение. Большой военной опасности они не представляют.

В случае, если они пойдут на Кишинев, последует незамедлительное обращение к Киеву и Бухаресту. В первую очередь к Киеву. Я думаю, с этой группировкой ВСУ в течение полудня-одного дня разберется», – сказал Тулбуре.

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