12.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье
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Кишинев открыто угрожает Тирасполю

Правительство Молдавии намерено создавать Приднестровью новые проблемы.

Об этом в интервью телеканалу «Первый Приднестровский» заявил министр иностранных дел Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Шова [вице-премьер правительства Молдавии по вопросам реинтеграции], говоря о том, что не намерен политизировать вопрос банков, обозначил политические аспекты и требования. Заявил о том, что эта проблема не случайно возникла, и впереди Приднестровью стоит ожидать еще целый ряд проблем. Ничего конкретно не говорилось, но мы воспринимаем это как определенную угрозу», – сказал Игнатьев.

Напомним, молдавские банки массово закрывают валютные счета приднестровских предприятий под надуманными предлогами.

«Мы видели какую-то оригинальную взаимосвязь между закрытием счетов приднестровских предприятий в молдавских банках и намерениями политических лидеров Молдовы в частности господина Додона проводить встречу с президентом Приднестровья Вадимом Николаевичем Красносельским. Есть какая-то определенная логика и в рамках этой логики Шова попытался обозначить позицию Кишинева», – сказал Игнатьев.

По его словам, встреча с Шовой состоялась «на российской площадке в присутствии представителей РФ». Ее темой было предстоящее заседание межправительственной комиссии России и Молдавии, на которые планируется пригласить представителей Приднестровья.

«Довольно оригинальное общение у нас получилось с молдавским коллегой, который был один. Приднестровская команда прибыла в составе юристов, экономистов, представителей банковского сектора. Но с той стороны мы увидели одного политического представителя, который заявил о том, что не готов в деталях обсуждать технические вопросы и хотел бы обговорить процедурные элементы», – сказал Игнатьев.

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