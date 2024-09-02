Кишинев открывает коридор для войны с Россией

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Президент Румынии Клаус Йоханнис, находившийся с визитом в Кишинёве в отмечаемый в Молдове Национальный день румынского языка, вместе со своей молдавской коллегой Майей Санду приняли совместную декларацию, включающую сотрудничество в военной сфере и поддержку обеспечения транзита на Украину, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

В заявлении подчёркивается, что «агрессивная война, развязанная Российской Федерацией против Украины, представляет собой грубое нарушение Устава ООН, принципов и норм международного права и представляет собой серьезную угрозу безопасности и стабильности всего региона».

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Президенты двух стран отмечают «усиление внешних гибридных угроз и действий, в том числе дезинформации, внешних информационных манипуляций и вмешательства, кибератак, вмешательства в выборы, энергетического шантажа, подрыва европейского пути и уровня доверия граждан Молдовы к власти, но и доверия между членами общества».

Стороны высоко оценивают «значительную помощь, предложенную Молдове Румынией, в том числе для преодоления последствий на многих уровнях агрессивной войны, развязанной России против Украины».

Согласно двусторонней декларации, будет продолжена милитаризация Молдовы, приведение её армии под стандарты НАТО, зачистка информационного поля от альтернативных мнений под видом «борьбы с дезинформацией и гибридными угрозами», препятствие инвестициям из России в экономику Молдовы и её регионов под видом «борьбы с экономической преступностью и отмыванием денег».

Кроме того, Молдова официально предоставляет свою территорию для «коридора солидарности» с Украиной, по которому для киевского режима будут гнать вооружение и другое оборудование, а в обратном направлении потечёт украинское зерно и другая сельхозпродукция, которая будет оседать в Молдове и подрывать позиции местных аграриев.