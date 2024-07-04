Кишинев отверг предложение Тирасполя по мирному урегулированию. Что будет с безопасностью в регионе?

Кишинев отказался подписывать предложенную Тирасполем Декларацию о приверженности переговорным методам в процессе урегулирования отношений между Приднестровьем и Молдовой. Короткий документ, призывающий закрепить принцип мирного диалога по приднестровской проблеме, был представлен еще в мае на встрече политических представителей Тирасполя и Кишинева в миссии ОБСЕ в Бендерах.

Молдавская сторона провела в раздумьях больше месяца – и не поддержала предложение. В офисе политического представителя РМ Олега Серебряна назвали предложенную Приднестровьем к подписанию Декларацию «провокационной» инициативой.

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Ситуация накануне обсуждалась на встрече президента Приднестровья Вадима Красносельского с главой делегации Евросоюза в Молдове Янисом Мажейксом. Приднестровский лидер отметил, что Декларация – «призыв к миру, к взаимному уважению, к исполнению ранее достигнутых договоренностей», «хороший совместный шаг», и выразил недоумение в связи с позицией молдавской стороны.

«Лаконичный в формулировках и значительный по сути текст Декларации не был подписан ни молдавской стороной, ни другими адресатами», – подчеркнул он.

Свидетельствует ли отказ Кишинева о возможном росте напряженности на Днестре? О том, почему Молдова отвергла документ и что может последовать далее, размышляют эксперты, которых опросил «ПолитНавигатор».

Андрей Сафонов, политолог:

Прозападный и одновременно прорумынский режим Молдовы, возглавляемый президентом РМ Майей Санду, ожидаемо отказался подписывать мирную декларацию, которая гарантировала бы решение всех спорных вопросов мирным путем. Такую декларацию еще 17 мая предложила ПМР, вручив проект молдовским властям. Обращает на себя внимание то, что отказ последовал не сразу, а спустя полтора месяца, хотя сам текст документа очень компактный. Там четыре крохотных абзаца, причем два абзаца – это предложения по одной строке. Вывод: без указания извне, от Запада и Румынии, власть имущие Кишинева опасались брать на себя ответственность за срыв подписания.

В самом деле, вот второй абзац: «Стороны приложат усилия с целью недопущения ухудшения ситуации в переговорах». Для Кишинева согласиться подписать это – значит, признать контрпродуктивность своего собственного отказа от переговоров с ПМР, о чем раньше говорил сам вице-премьер правительства РМ по реинтеграции. Власти Молдовы попали в трясину собственных маневров, а при подписании документа пришлось бы отыгрывать назад и вновь входить в переговорный процесс.

Третий абзац: «Участники диалога вновь подтверждают приверженность мирным методам урегулирования конфликта и решению всех вопросов исключительно за столом переговоров без предварительных условий, стремление проявлять добрую волю, вести переговоры на основе равенства и взаимного уважения и добросовестно исполнять достигнутые договоренности». Тут «трясина» еще больше. Не просто мир и только переговоры, но вдобавок соблюдение прежних договоренностей, подавляющее большинство из которых похоронено с момента прихода Майи Санду к власти. Мы уже не говорим о ее отказе – впервые в истории молдо-приднестровских отношений – лично встречаться и вообще контактировать с приднестровским руководством. Согласись Майя Санду и ее окружение на подписание декларации – и Кишиневу пришлось бы сбросить под откос весь плачевный «багаж» своей политики 2019-2024 годов.

Ну, и на десерт – четвертый абзац: «Стороны будут приветствовать присоединение всех участников переговорного процесса к указанной Декларации». Для творцов нынешнего авантюрного внешнеполитического курса РМ – это вообще удар серпом по всем известным местам. Нельзя исключать, что некоторые из «участников» как раз и настраивают молдовскую верхушку на борьбу с ПМР и Россией. Если они подпишут – значит, свяжут руки Кишиневу, а мало ли какие установки Кишинев уже получил и продолжает получать?

Короче говоря, срыв мирной инициативы Приднестровья фактически означает рост опасности новой войны на Днестре, поскольку торпедирован один из предполагаемых механизмов гарантии от конфликта. Но Приднестровье, разумеется, продолжит свои миролюбивые шаги, а деструктивные действия оппонентов будут максимально освещены в СМИ. Люди должны знать, кому они обязаны ростом напряженности между берегами Днестра.

Анатолий Дирун, политолог:

В условиях боевых действий на территории Украины и формирования новой системы региональной европейской безопасности Молдова будет заинтересована в новом формате переговорного процесса по приднестровскому конфликту. Это означает, что статус Тирасполя как стороны переговоров должен быть сведен до позиции стороннего наблюдателя. Собственно, как это было до 1992-1994 годов. В Приднестровье это хорошо понимают и стараются сохранить действующие позиции, в том числе предлагая подписать декларации, важность которых очевидна.

Однако отказ Кишинева подписывать такие документы – это не свидетельство готовности воевать с Тирасполем. Это нежелание в целом подписывать политические документы с Приднестровьем и тем самым признавать де-факто государство равной стороной конфликта. Сегодня двусторонние отношения между Кишиневом и Тирасполем сведены к экономическому аспекту взаимодействия, в рамках которого стороны могут подписывать документы, контракты между экономическими агентами.

В политическом плане президент Майя Санду будет и дальше придерживаться позиции игнорирования прямых контактов с руководством Приднестровья. А это, в свою очередь, является прямым сигналом, что официальные политические отношения с Тирасполем будут сведены к минимуму, включая подписание различного рода политических деклараций и заявлений. Для Тирасполя ситуация может измениться только в случае переформатирования власти в Молдове после президентских и парламентских выборов и, конечно, начала переговорного процесса по урегулированию военного конфликта на территории Украины.

Игорь Шорников, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития:

Предложение о подписании декларации – это весьма своевременный шаг со стороны приднестровской стороны. В Молдове грядут президентские выборы, совмещенные с очень неоднозначным в плане сохранения региональной стабильности референдумом. Молдавский референдум носит отчетливый геополитический характер. По сути, речь идет об изменении региональной архитектуры безопасности, причем без учета и даже вопреки тому выбору, который в свое время сделало Приднестровье. Успех тех электоральных мероприятий, которые запланировал официальный Кишинев, способен внести еще больший диссонанс в региональную ситуацию. А потому Тирасполь ставит вопрос о документальном подтверждении со стороны Кишинева мирных подходов к урегулированию конфликта, о приверженности которым многие молдавские политики неоднократно заявляли на публике.

К сожалению, Кишинев отверг эту инициативу. Лично у меня нет сомнений, что молдавские политики искренне не желают войны, но нам приходится исходить из той реальности, что никто из них не может считать себя – и те силы, которые за ними стоят, самостоятельным региональным актором. Они давно и плотно встроены в западную систему сдерживания России, а потому им, как и прежде, придется выполнять западную антироссийскую повестку.

На днях глава молдавского МИДа заявил, что Молдова присоединилась к 80% антироссийских санкций, введенных Западом. Казалось бы, Молдова – нейтральное государство, и она могла бы уклониться от солидаризации своих позиций с кем бы то ни было, тем более, когда это не отвечает национальным интересам. Но этого не произошло, зато Молдова стала кандидатом на вступление в ЕС и начала соответствующие переговоры.

В нашем конкретном случае вопросы войны и мира, очевидно, уже не относятся к суверенному праву молдавских властей и решаются на наднациональном уровне где-нибудь на оси Брюссель –Лондон – Вашингтон. Из всего этого мы можем сделать один вывод: если Майя Санду сохранит президентский пост, а молдавские избиратели проголосуют за евроинтеграцию, мир и стабильность в нашем регионе окажутся в большой опасности.