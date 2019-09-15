Кишинев пообещал не делать пакости приднестровским чиновникам

15.09.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавская сторона взяла на себя обязательства не создавать дискриминационных условий для передвижения всех без исключения должностных лиц Приднестровья по территории Молдовы.

Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера получили информацию, что политический представитель Молдовы обратился в Генеральную прокуратуру РМ с запросом о составлении списка должностных лиц Приднестровья для дальнейшего решения проблемы», – сказал министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Молдавская сторона признает наличие такой категории, как должностные лица Приднестровья. Данные граждане будут находиться в Молдавии или пересекать границу соседнего государства без опасности применения к ним каких-либо форм дискриминации в виде задержаний на границе, досмотров, усиленных проверок в аэропорту и т.п.

Со своей стороны Приднестровье отменит уведомительный порядок в отношении должностных лиц соседнего государства, которые проезжают через территорию республики транзитом сугубо в личных целях. Сделать они это смогут, как и все остальные граждане Молдовы, – по паспорту. При этом молдавские должностные лица не могут осуществлять никакой служебной или политической деятельности на территории ПМР.

Кроме того, молдавская сторона официально подтвердила свои обязательства решить проблему, связанную с политически мотивированными уголовными делами в отношении граждан Приднестровья. Ранее руководство непризнанной республики увязывало эту проблему с разрешением для молдавских чиновников пересекать границу.

Молдавский вице-премьер Василий Шова озвучил информацию о заинтересованности главы правительства Майи Санду в скорейшем решении проблемы уголовных дел и свободы передвижения.

Отметим, что неофициально молдавские власти содействовали приднестровским чиновникам в их передвижении. Так 10 сентября разразился скандал после того, как молдавские СМИ обнародовали кадры с камер видеонаблюдения кишиневского аэропорта, на которых видно, как главу правоохранительных органов ПМР Руслана Мову у входа в аэропорт встречает сотрудник пограничной полиции МВД Молдавии. Полицейский сопровождает Руслана Мову на паспортный контроль, далее оба проходят за линию госграницы до того, как министру МВД был возвращен паспорт. Этот же полицейский лично забирает документы и вручает их владельцу, провожая его в зону таможенного досмотра. Молдавская полиция отрицает этот факт.