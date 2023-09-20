Кишинев пообещали освободить от гомосексуалистов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Столица Молдовы должна стать территорией, свободной от пропаганды ЛГБТ.

Об этом заявил кандидат в мэры Кишинёва Адриан Албу в ходе торжественного мероприятия, организованного Партией социалистов в преддверии местных выборов в стране.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Нужно защищать и сохранять наши традиционные христианские ценности, семью, сформированную из мужчины и женщины, мамы и папы, а не родителя 1 и родителя 2», – заявил Албу.

Он пообещал запретить любую форму пропаганды ЛГБТ в школах молдавской столицы. Под запретом, по его словам, будут и парады гомосексуалистов «как форма агрессивной пропаганды отношений, чуждых нашему обществу с традиционными устоями».

«Демократия предполагает, что нужно учитывать мнение большинства, а в случае с ЛГБТ меньшинство навязывает свою позицию большинству. Я буду защищать интересы большинства населения, родителей, выступающих против пропаганды гомосексуализма в школах, и всех граждан, выступающих против пропаганды ЛГБТ на улицах Кишинёва», – заявил кандидат в мэры Кишинёва от Партии социалистов.

В Кишинёве парады ЛГБТ проводятся регулярно начиная с 2010 года после прихода к власти «Альянса за евроинтеграцию», на фоне массовых протестов православной общественности. При этом в гей-парадах принимают участие послы США и стран Евросоюза.

Интересы педерастов, лесбиянок и трансгендеров в Молдове защищает организация Genderdoc-M, которая обращается в суд после каждого заявления с критикой половых извращенцев. Судьи, опасаясь быть подвергнутыми чисткам со стороны прозападных властей и попасть в санкционные списки ЕС, как правило, принимают сторону гомосексуальных лоббистов.