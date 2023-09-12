Кишинев придумал наказание для Гагаузии: ее отлучили от евроинтеграции 

Политические трения в Гагаузии вошли в топ главных событий в Молдове. Конфликт внутри автономии разворачивается на фоне сложных отношений Комрата и Кишинева. Центральные власти изобретают все новые способы продемонстрировать свое пренебрежение автономией, которая движется «не тем курсом», делает «неправильный выбор».

Вот свежее решение президента РМ Майи Санду: башкана Гагаузии Евгению Гуцул и председателя Народного собрания автономии Дмитрия Константинова исключили из госкомиссии по евроинтеграции, уже известно, что их места займут два президентских советника. Что стоит за подобными решениями и что будет дальше? Ситуацию для «ПолитНавигатора» комментирует политолог Александр Кориненко.

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ПолитНавигатор: Башкана и спикера Народного Собрания Гагаузии исключили из комиссии по евроинтеграции. Что это значит, насколько для Гагаузии было важно быть представленной в этом органе?

Александр Кориненко: Президент Майя Санду объяснила свое решение тем, что «башкан и спикер Народного Собрания Гагаузии не проявили достаточного интереса к работе комиссии по евроинтеграции». У меня нет сомнений, что башкан Евгения Гуцул не будет включена ни в какие комиссии и органы национального уровня.

Президент до сих пор не подписала указ о назначении главы автономии членом правительства, как того требует закон, найдя там лазейку о том, что не указаны сроки, в которые данный указ должен быть подписан, – то есть в конкретном случае он вообще не будет подписан. Комиссия по евроинтеграции – это «место для хороших людей», в их число гагаузские чиновники и избранники не входят. Не думаю, что для лидеров автономии важно быть членами этой структуры, но важен сам факт пренебрежения гагаузами.

Как когда-то власти Молдовы взяли за правило не замечать существование Приднестровья – точно такая же ситуация сейчас и с Гагаузией. В Кишиневе пытаются не замечать, что на юге есть целый регион, автономия. Да, у жителей Гагауз-Ери есть свое мнение, и оно не совпадает с мнением властей по многим вопросам, но выбирать игнорирование вместо диалога – это очень опасная тенденция.

От того, что ты закрываешь один глаз на то, что тебе не нравится, а вторым смотришь на то, что любо твоему взору, объект неприязни не исчезнет. Власть сама отталкивает гагаузов, навешав на них кучу ярлыков.

ПолитНавигатор: Вспоминается история двухлетней давности, когда президент Майя Санду исключила из состава Высшего совета безопасности башкана Гагаузии, когда этот пост занимала Ирина Влах. Исключать Гагаузию отовсюду – это такой стиль отношений с автономией?

Александр Кориненко: Стиль отношения с автономией – это постоянно наступать на права Гагаузии и игнорировать интересы региона.

Исключение Ирины Влах тогда из Высшего совета безопасности – яркий показатель. Ирина Федоровна была как раз тем политиком, который выстраивал диалог Комрата с Кишиневом, не входил в жесткую конфронтацию с ни с какими центральными властями, и там просто не было оснований для ее исключения из ВСБ, но главный показатель для нынешних властей – это лояльность президенту и евроинтеграционным заветам партии PAS.

Вы можете быть самым прекрасным управленцем, но критерии отбора сейчас совсем другие.

ПолитНавигатор: Кишинев подогревает политический конфликт в Гагаузии, где Народное собрание все никак не может утвердить состав Исполкома, представленный башканом Евгенией Гуцул. Но вот стало известно, что лингвистическая комиссия Народного собрания Гагаузии одобрила всех кандидатов в члены Исполкома. Похоже, правительство все же будет сформировано?

Александр Кориненко: Надеемся, что Исполком будет сформирован в ближайшее время, но не факт, что депутаты СНГ за него проголосуют.

Скажем честно, лингвистическая комиссия была лишь инструментом, чтобы не допустить передела власти в Гагаузии. Илан Шор хотел нарушить равновесие, которое формировалось в автономии годами, и привести к власти в Гагаузии членов своей команды. Конечно, такой расклад не понравился старожилам гагаузской политики, поэтому и был задействован пункт закона о знании гагаузского языка, скажем так, не самого легкого в изучении для носителей романских или славянских языков. Учитывая ресурсы Илана Шора, депутаты боялись оказаться на обочине политики.

ПолитНавигатор: И еще вопрос о евроинтеграции, от которой «отлучили» Гагаузию. Прокомментируйте, пожалуйста, свежие данные соцопроса «Барометр общественного мнения» Института публичных политик о том, что поддержка евроинтеграции в Молдове за два года снизилась с 56% до 47%, а интерес к евразийскому вектору, наоборот, растет.

Александр Кориненко: Я всегда утверждал, что самая плохая реклама евроинтеграции – это политики, которые ее продвигают. В умах людей происходит привязка проевропейской партии и самой евроинтеграции. Играют роль и метания самого молдавского народа, и желание политического и геополитического эксперимента: если у нас все плохо с проевропейскими партиями, давайте попробуем с пророссийскими, если плохо со вторыми, давайте вернемся к первым – и так у нас получается замкнутый круг.

Как правило, проевропейские партии только прикрываются своей «европейскостью», а так обычно это те же ребята с молдавской улицы, только завернутые в синий флаг со звездочками. Европейцы ранее учли ошибки, и нынешняя власть – это уже самые что ни на есть проевропейцы, которые воспитаны в этом духе со школьной скамьи, участием в различных европейских программах и обученные в европейских университетах, но даже их европейское образование не выдержало тяжелой молдавской действительности.

Нежелание снять свои лакированные туфли и приехать в молдавское село и не могло привести к другому результату: нельзя построить Европу, сидя в кабинете с кондиционером и поглядывая в окно на центральную улицу, увешанную европейскими флагами.