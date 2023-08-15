Кишинев присоединился к санкциям против Ирана, обвиняемого Западом в военной поддержке России

Алексей Логофет.  
15.08.2023 13:37
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, ЕС, Иран, Россия, Санкции, Украина


Республика Молдова присоединилась к санкциям Европейского Союза против Ирана, введённым за якобы военную поддержку, оказанную России.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ Игорь Захаров.

Республика Молдова присоединилась к санкциям Европейского Союза против Ирана, введённым за якобы военную поддержку,...

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Согласно заявлению Европейского совета, санкции запрещают экспорт из Евросоюза в Иран компонентов, используемых для строительства и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов лиц, которые прямо или косвенно участвуют в иранской программе БПЛА.

Молдова начала открыто присоединяться к антироссийским санкциям с марта 2023 года, о чем сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску в интервью Europa Liberă.

Впоследствии Молдова ввела санкции против 13 российских граждан: членов ЧВК «Вагнер», военнослужащих, обвинённых в изнасилованиях во время вторжения в Украину, и полицейских, которые якобы пытали протестующих в Москве.

Среди лиц, против которых Кишинёв ввёл санкции – командир отряда специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии России Николай Кузнецов, командир 90-й танковой дивизии генерал-майор Рамиль Ибатуллин, полковник ГУВД Москвы Александр Федоринов и его подчинённый Иван Рябов.

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