Кишинев пытается решить приднестровскую проблему за спиной Москвы и Тирасполя

Елена Острякова.  
13.06.2023 14:05
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


США, ЕС и ОБСЕ, которые выступают наблюдателями в переговорном формате «5+2», устранились от разрешения конфликта в Приднестровье.

Об этом в интервью телеканалу «Первый приднестровский» заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США, ЕС и ОБСЕ, которые выступают наблюдателями в переговорном формате «5+2», устранились от разрешения...

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«Активность посредников минимальная. Я бы сказал, просто пассивное созерцание и никакой связной работы. Поэтому гуманитарные проблемы и давление на Приднестровье со стороны Кишинева только увеличивается и усиливается», – подчеркнул Игнатьев.

Он напомнил, что Молдова не пропускает через свою границу жизненно необходимые товары для Приднестровья, в частности трубку для томографа. При этом Кишинев предлагает изменить формат переговоров и денонсировать соглашение 1992 года.

«Процесс денонсации договоренностей в рамках СНГ и выход Молдовы из СНГ официально и юридически уже начат молдавской стороной. Равно как и милитаризация Молдовы, полное подчинение структурам НАТО на всех уровнях. Все это плюс создание центра по цензуре «Патриот» – это комплексная серьезная долгосрочная многолетняя и абсолютно антироссийская стратегия. Она создает негативный фон и определенную напряженность», – считает министр.

Отметим, что блокируя официальные переговоры, Кишинев ведет сепаратные консультации в Европе.

Вице-премьер Молдовы «по реинтеграции» Олег Серебрян примет участие в конференции Института Стурцо «Приднестровский конфликт и реинтеграция Молдовы в контексте вступления в ЕС», которая пройдет в Риме. Ранее «приднестровский вопрос» Серебрян обсуждал в Германии. Представителей Приднестровья на оба мероприятия не позвали.

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