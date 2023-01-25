Кишинев решил побряцать оружием на границе с Приднестровьем

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Министерство обороны Молдовы неожиданно сообщило о проведении широкомасштабных тактических военных учений на всех полигонах страны. Маневры начались вчера и продлятся до 4 февраля.

Участие в учениях примут более 400 военнослужащих. По сценарию они будут отрабатывать оказание первой медицинской помощи в реальных условиях и обучаться химической защите. Колонны военных машин будут перемещаться по всем дорогам Молдовы.

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На прошлой неделе в молдавских городах уже грохотали бронетранспортеры. Проходили учения спецназа «Фулджер».

Молдавский политолог Антон Швец объясняет внезапные учения обстановкой на украинских фронтах, где возможны наступления с обеих сторон, причем их направление предсказать в Кишиневе не могут.

«В этом смысле 11-дневные военные учения здесь нужны в качестве меры подстраховки, поскольку, даже рассчитывая на толерантную реакцию Кремля, предсказывать наверняка дальнейшую военную траекторию наше руководство не может, предпочитая быть готовым к любому развитию событий (и попутно всячески демонстрировать пребывание с Киевом «в одном окопе»)», – написал Швец в RTA.

Характерно, что кишиневские власти не сочли необходимым предупредить об учениях Тирасполь. Об этом в интервью телеканалу ТСВ заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

«По дипломатическим каналам молдавская сторона никакой информации не предоставляла. Возможно, она проинформирует нас в рамках механизма работы в Зоне безопасности и Объединенной контрольной комиссии (ОКК). О мероприятиях вблизи Зоны безопасности необходимо информировать. Я считаю, что любые милитаристские действия создают напряженность тем более в контексте сложной глобальной обстановки и ситуации на Украине. Конечно, это не добавляет спокойствия никому. Мы считаем подобные действия негативными и не укрепляющими безопасность на берегах Днестра», – сказал Игнатьев.

Он отметил, что при этом вице-премьер «по реинтеграции» Молдовы Олег Серебрян просьбу Тирасполя о переговорах отклонил. Приднестровский министр считает, что молдавские учения могут носить «подготовительный» характер на фоне высказываний кишиневских руководителей об отказе от нейтралитета, что является «плохим симптомом».

Проводя учения, Кишинев нарушает достигнутую в прошлом году в рамках ОКК договоренность воздержаться от военных мероприятий в Зоне безопасности до окончания конфликта на Украине.