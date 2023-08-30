Кишинев собрался задушить Приднестровье разрывом договора с «Газпромом»

Стратегическим преимуществом Кремля в Молдове является Приднестровье и производимая там электроэнергия, критически необходимая и для Кишинева.

В то же время, это и слабое место русских, поскольку «без бесплатного российского газа сепаратистский режим в Приднестровье разорится».

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Такие тезисы озвучил представитель правительства Молдовы в Совете наблюдателей предприятия «Молдовагаз» (дочернее предприятие «Газпрома») Сергей Тофилат в ходе интервью в передаче «În Context» на телеканале «Молдова-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы как государство должны определить, на чьей мы стороне. Весь цивилизованный мир на стороне Украины. Я думаю, что и мы, всё-таки, должны быть на стороне Украины. Потому что благодаря украинской армии мы сегодня можем спать спокойно. Они защищают независимость Республики Молдова от агрессии Российской Федерации и Путина. Я категорически против того, что мы должны уживаться, дружить с Москвой и брать газ у «Газпрома». Потому что покупать газ у «Газпрома» – значит финансировать военную агрессию Путина против Украины и Республики Молдова», – заявил Серджу Тофилат (на фото).

Он добавил, что Приднестровье выживало все эти годы потому, что якобы ничего не платило за получаемый газ, а долг переводился на «Молдовагаз». Более того, приднестровское предприятие «Тираспольтрансгаз» продаёт топливо металлургическому заводу в Рыбнице и Кучурганской ГРЭС, а все деньги поступают в бюджет ПМР.

«Если «Газпром» не будет поставлять газ, то у Приднестровского региона не будет возможности покупать ни газ, ни электроэнергию по любой цене. Поэтому им придётся вернуться в конституционную зону Республики Молдова. Таким образом, приднестровский конфликт переходит в стадию урегулирования. И это должно быть сделано мирным путём. Здесь мы уже говорим о плане реинтеграции. Нам нужно внедрить наше законодательство, посмотреть, что мы делаем с финансовой системой, с медициной, с юстицией и так далее, компенсации и все остальное. Это более сложный процесс», – рассуждал чиновник.

На сегодняшний день Молдова покупает газ на европейских биржах, в то же время «Газпром» поставляет газ для Приднестровья, в обмен Кучурганская ГРЭС поставляет электроэнергию на правый берег.

В случае срыва этой договорённости Молдова будет вынуждена приобретать электроэнергию у Румынии, стоимость которой в 4-5 раз выше, чем от ГРЭС в Приднестровье. Это скажется на тарифах для потребителей и не прибавит симпатий правящему режиму Майи Санду.