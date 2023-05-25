Кишинев упраздняет День Победы. Молдаване выходят на протест

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Комиссия по культуре и СМИ парламента Молдовы проголосовала сегодня за проект о переименовании Дня Победы в День памяти и примирения.

Проект включен в повестку дня завтрашнего заседания парламента, и учитывая, что большинство там у партии прозападного президента Майи Санду, нельзя сомневаться, что закон будет принят.

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Многие сейчас вспоминают, как в 2020 году в ходе предвыборной кампании она пафосно и на русском языке обещала в рекламном ролике «никому не позволить ущемлять право отмечать 9 Мая». Но когда молдаване массово, даже несмотря на драконовский запрет Георгиевской ленты, воспользовались своим правом, Санду решила забыть о своем обещании.

Сразу после того, как проект был внесен, председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович объявил о намерении провести одиночный пикет.

Сегодня он вышел под здание парламента.

«Всегда мечтал побывать в Европе, в центре Берлина у ступеней Рейхстага, там, где в мае 1945 года завершилась Великая Отечественная война. Сегодня для того, чтобы побывать у ступеней Рейхстага, не надо ездить в Берлин. Надо прийти в центр Кишинева и подойти к ступеням нашего парламента, который с сегодняшнего дня можно смело именовать Рейхстагом», – заявил Петрович.

Он уверен, что новый закон расколет и без того неоднородное молдавское общество и это повлечет необратимые последствия.

К нему присоединились несколько десятков активистов. Они принесли каски красноармейцев, найденные во время поисковых работ и развернули копию Знамени Победы.

В руках люди держат плакаты с лозунгомами: «Мы потомки Победы», «9 Мая – День Победы».

С осуждением готовящегося закона выступила оппозиционная Социалистическая партия. Она обратилась к гражданам с призывом объединиться и отстоять общенародное празднование Дня Победы.

«Преступный режим Майи Санду снова плюнул в лицо всего народа Молдовы и поднял руку на один из самых святых для нас дней. Санду и ее клевреты лишний раз доказали, что они — самые настоящие фашисты. Для этой своры нет ничего святого», – заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон.

Молдавская тележурналистка Елена Пахомова напоминает, что на День Победы не посягал даже криминальный олигарх Влад Плахотнюк, которого называли «хозяином Молдовы».

«Плахотнюк передумал лезть в болото переименования главного для многих в этой стране праздника, а вы рискуете. Ослиный хвост вам будет, а не местные выборы. Правда, агрессивные неучи», – написала Пахомова в своем тг-канале.