Кишинев устроил экономический геноцид ПМР за разговоры о независимости – молдавский чинуша издевается над приднестровцами

Константин Серпилин.  
16.10.2026 22:59
  (Мск) , Кишинев
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геноцид, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Пропаганда, Россия, Скандал


Кишинёв ввёл для приднестровских предприятий повышенные НДС и акцизы, чтобы проучить за разговоры о независимости.

Об этом на кишиневском канале «Мост» заявил вице-премьер Молдовы по «реинтеграции» Валерий Киверь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кишинёв ввёл для приднестровских предприятий повышенные НДС и акцизы, чтобы проучить за разговоры о...

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«В Тирасполе 23 октября собираются организовать масштабный протест против, как там утверждают, экономического давления Молдовы, в первую очередь НДС и акцизов. Что вы думаете?», – спросил ведущий.

«Я бы сказал, что это искусственный политический маскарад. И мы понимаем, что режиссёры этого спектакля даже не находятся в Тирасполе», – вещал Киверь.

Он признал, что Кишинёв действительно вводит суровые налоговые меры, но лишь для того, чтобы напомнить приднестровцам, «кто здесь главный».

«Мы 30 лет пытались каким-то образом найти консенсус по важным вопросам урегулирования на основе принципа территориальной целостности.

Но мы находимся там, где и начали, и даже хуже. Потому что со временем структуры в Тирасполе стали проявлять всё больше и больше неуважения, вести себя вызывающе, и с утра до вечера говорят о независимости.

Знаете, у этой независимости есть очень интересная особенность – она заканчивается сразу тогда, когда появляются практические вопросы, которые надо согласовать что-то с Кишиневом», – цинично добавил министр-нацист.

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