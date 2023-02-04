Кишинев уже не верит в российский коридор до Приднестровья и начинает угрожать ПМР

Молдавский парламент принял в окончательном чтении резонансные поправки в Уголовный кодекс – «закон о сепаратизме». В ходе голосования его поддержали 60 депутатов – представители правящей партии PAS.

Закон еще должна промульгировать президент Майя Санду, но судя по тому, как оперативно пропрезидентская партия поработала над этим документом (первое чтение прошло в декабре), подписание и обнародование закона не задержится.

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Уголовный кодекс Молдовы дополняется восемью статьями. Вводятся новые понятия – «антиконституционный субъект» и «незаконная информационная структура», устанавливаются серьезные наказания за «заговор против Молдовы» (до 7 лет лишения свободы), за «сепаратизм» (от 2 до 12 лет), за «серьезную угрозу в адрес безопасности Республики Молдова» (до 20 лет). За создание «незаконной информационной структуры» предполагается от 7 до 10 лет тюрьмы.

В Приднестровье и России осудили эти поправки и выразили опасения, что закон о сепаратизме разрушит механизмы диалога между Кишиневом и Тирасполем.

О новом законе корреспондент ПолитНавигатора побеседовал с молдавским политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: Идеи преследовать людей за сепаратизм высказывались в Кишиневе и раньше, например, депутат парламента Оазу Нантой почти 20 лет назад предлагал приднестровцам искать себе место либо в Конституции Молдовы, либо в ее Уголовном кодексе. Почему закон появился именно сейчас, что этому способствовало?

Александр Кориненко: В Кишиневе есть ряд экспертов, которые, как и господин Нантой, считают, что с Тирасполем надо разговаривать языком ультиматумов. По их мнению, переговорный процесс – это фикция по заморозке конфликта, формат «5+2» – ловушка, а говорить надо только с Москвой, так как режим в Тирасполе неконституционен.

При этом они предлагают свои знаменитые «три Д»: демилитаризация, демократизация, деолигархиция (вообще подставляйте любые слова на «де-», и будем вам счастье). Очевидно, что на полноценный план урегулирования у них не хватает способностей и желания. Закон появился в связи с вооруженным конфликтом в Украине.

Молдавский правящий класс уверен, что Киев сможет сдержать российские войска и тогда Кишинев сможет навязать Тирасполю план жесткой реинтеграции, когда в составе объединенного государства у Приднестровья будет меньше прав, чем у Гагаузии, а Украина этому будет способствовать.

У правых чесались руки принять этот закон, но поворотной точкой стало то, что российская армия оставила Херсон. Сейчас молдавская политическая верхушка не верит в то, что российская армия сможет пробить коридор до Приднестровья, и рассчитывает, что по окончании боевых действий Тирасполь, зажатый между Украиной и Молдовой, подпишет тот план урегулирования, который положат ему на стол политики из Кишинева и Киева.

ПолитНавигатор: Как может применяться этот закон на практике? Насколько вероятно, что будут привлекать по этим статьям жителей Левого берега? Молдавский закон 2005 года «Об основных положениях особого правового статуса Приднестровья», провозглашавший эту территорию неотъемлемой составной частью Республики Молдова, ведь, по сути, не очень-то исполнялся.

Александр Кориненко: Пока закон представляет большую опасность для жителей Правого берега. Формулировки слишком размыты, привлекать к ответственности будут тех экспертов, аналитиков, гражданских активистов, чье мнение не совпадает с генеральной линией «желтой» партии, будут давить на гагаузских активистов.

Это все продолжение той политики, которую начали правящие элиты прошлой весной: запрет георгиевских ленточек, закрытие телеканалов, этот закон о национальной безопасности. Дальше будет больше.

По словам спикера парламента Игоря Гросу, уже разрабатываются меры по контролю за интернетом и высказываниями там, хотя куда уж жестче: провайдеры по требованию власти ограничивают доступ к интернет-порталам, которые ей не нравятся. Чего еще ждать в сфере виртуальной безопасности? Хорошо, что у властей нет технических возможностей ввести такой контролирующий орган, как «полиция мыслей».

Простым приднестровцам, я думаю, не стоит пока беспокоиться, в стадии переговорного процесса к ним закон не будет применяться. А вот местным политикам, журналистам стоит подумать, прежде чем пересекать Днестр. Но давайте подождем несколько недель – посмотрим, как будет работать закон на практике.

ПолитНавигатор: Чем опасны анти-сепаратистские инициативы? Много говорится о том, что поправки направлены на слом переговорного механизма по Приднестровью.

Например, вице-спикер парламента Молдовы лидер фракции правящей партии Михай Попшой накануне признал, что риски осложнения переговоров между Кишиневом и Тирасполем утверждения наказание за сепаратизм действительно есть. Но ведь совсем недавно американский посол в Кишиневе выразил поддержку формату «5+2» . Как все это увязывается?

Александр Кориненко: Еще до прихода к власти Майи Санду и ее команды я не раз утверждал, что переговорный процесс им не нужен, сейчас я убедился в этом еще больше. Они предпочли бы не замечать существования «восточных регионов Республики Молдова». Там не их избиратели живут, никто их не поддержит там в случае реализации любого плана реинтеграции. Вот только если на десяток лет лишить «зомбированных приднестровцев» права голоса – тогда еще куда ни шло, а так это голоса в копилку левых партий. Кишинев и дальше будет срывать переговорный процесс, а слова посла США – просто продолжение дипломатической линии на мирное и справедливое урегулирование.

ПолитНавигатор: В один день с поправками в Уголовный кодекс парламент принял решение отозвать представителя РМ при Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Это же все звенья одной цепи – Молдова окончательно разрывает связи с РФ и СНГ?

Александр Кориненко: Да, сейчас побеждают западные ястребы молдавской политики. Они убеждают президента, что вооруженный конфликт в Украине – это отличный шанс раз и навсегда вывести Молдову из поля российского влияния: российские войска без шансов застряли на Донецком направлении, никакого южного наступления не будет, а если и будет, то до Одессы им не найти.

Постепенно, планомерно происходит зачистка всего русского в стране. Страну готовят к тому, чтобы она окончательно стала частью западного мира.

Конечно, пока останавливает энергетическая зависимость от Москвы и мнение собственных граждан, которые не хотят выходить из СНГ и становиться частью НАТО, но с ними будет проведена усиленная работа.

ПолитНавигатор: Глава МИД России Лавров заявил, что Запад пытается превратить Молдову «в очередную анти-Россию», повторяя украинский сценарий. Насколько этот сценарий вероятен?

Александр Кориненко: С первых дней вооруженного противостояния в Украине Молдову пытаются втянуть в конфликт наши украинские партнеры. Это прекрасный шанс для интернационализации конфликта, так как остальные соседи Украины – это страны НАТО, а Североатлантический альянс и Москва избегают прямой конфронтации. Молдавские прозападные ястребы считают, что, втянув страну в конфликт, они войдут в стан победителей России, а за это им дадут от Запада «бочку варенья и корзину печенья».

ПолитНавигатор: Если принятый закон молдавские силовики все же начнут рьяно исполнять, как воспримет это общество на обоих берегах Днестра, которое все эти 30 лет, в общем-то, жило мирно?

Один из оппозиционных молдавских политиков Марк Ткачук пишет о том, что стремлению молдавских политических элит погубить собственную страну и государственность противостоит «отчаянное стремление молдавского общества оставаться местом мира, примирения, компромисса» и что тут есть «основание для действия, для переворота, для переучреждения Молдовы». Есть у страны силы для переучреждения?

Александр Кориненко: Подавляющее число граждан Молдовы – за мир, нейтралитет, гармоничные отношения с Западом и Востоком. Люди в здравом уме не допускают и мысли о какой-то эскалации на Днестре, жесткого давления на наших же граждан на Левом берегу. Любой худой мир лучше доброй войны. Да, мы часто ругаемся, пакостим друг другу, но не стреляем – это главное.

Марк Евгеньевич в данном случае – романтик.

Я не верю в переучреждение Молдовы по одной простой причине. Кто это будет делать? Тогда нужно форматирование правящего класса. В условной «новой Молдове» у власти будут находиться старые хапуги, схемщики и шмекеры? Мы тогда через два-три избирательных цикла вернемся к актуальному состоянию страны. Коррупционеры – они как вирус: адаптируются даже в арктических условиях, что им новая Конституция?