Кишинев вслед за Киевом погрузился во мрак

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Вчера вечером в Кишиневе отключили внешнее освещение. Улицы освещались лишь светом фар автомобилей, что не прибавило безопасности движению на дорогах.

Это связано с ограничением поставок электричества в Молдову с приднестровской Молдавской ГРЭС до 27% от потребностей. Ограничение мощностей электростанции обусловлено снижением на треть поставок газа из России.

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ПМР страдает от того, что поставки топлива в республику регулирует «Молдовагаз». В Приднестровье тоже решили экономить, однако вчера улицы Тирасполя были освещены, как обычно.

Молдова пережила дополнительный кратковременный шок после сообщения о выходе из строя одной из турбин МГРЭС. В этот момент электростанция выдала только 20% электроэнергии соседям. Турбину оперативно починили, однако ощущение дополнительных рисков осталось.

«На Молдавской ГРЭС используются турбины К200-130 и К210-130-ЛМ3. Все они российского производства, для ремонта нужны специалисты «Силовых машин» и российские запчасти. В случае поломки в нынешних санкционных условиях сложно представить, чтобы молдавская сторона одобрила своевременное прибытие специалистов и поставку запчастей», – пишет молдавский политолог Сергей Монастырлы.

«Блекауты в Молдове неизбежны, как и на Украине, только их станции не бомбили», – прогнозирует российский политолог Марат Баширов в своем ТГ-канале.

В Кишиневе оперативно собрался Высший совет безопасности. Он заседал до глубокой ночи в понедельник, но итоги были оглашены только во вторник днем. Принятое решение примитивно: экономить, экономить и еще раз экономить.

Отопление не выше 19 градусов в рабочее время и не выше 15 градусов в нерабочее, остановка работы фонтанов, витрин, декоративной иллюминации; в жилых домах будут развешаны объявления, в том числе на английском, с рекомендацией не пользоваться лифтом в период максимального потребления.

«Молдова сталкивается с самым серьезным энергетическим кризисом за свою историю и то, как мы переживем наступающую зиму, зависит от всех нас», – говорится в заявлении администрации президента Майи Санду.

«После пары часов надувания щек и пустой болтовни участники высокого (чуть выше плинтуса) органа допетрили, что ситуация тяжелая и что станет еще тяжелей. А посему приняли мужественное, прямо скажем эпохальное, решение: поручить правительству разработать план по экономии электричества и слежки за его выполнением. Теперь все могут легко вздохнуть. Кризис преодолен», – иронизирует в соцсети экс-вице-премьер Молдовы Александр Муравский.

Заседание молдавского совбеза сопровождалось традиционными протестами, бушующими в стране уже месяц. Люди стояли с зажженными свечами и скандировали: «Майя, трус – выходи!». Но к ним в очередной раз никто не вышел.

Молдавское правительство, несмотря на требования народа, не хочет ехать договариваться о поставках газа в Москву, а надеется на помощь Запада, в частности Румынии. В Кишиневе предлагают построить новые ЛЭП, чтобы соединиться с ЕС. Однако в Европе электричество будет стоить намного дороже.

«Стоимость энергии, покупаемой по этому контракту из Румынии, составляет от 190 до 348 евро/МВт. Это высокая цена? Да, это большая цена. Но если мы экономим, мы сможем платить меньше», – заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну.

Он также спрогнозировал рост тарифов для населения в разы. Бывший президент Молдовы Игорь Додон уточнил, что цены на электроэнергию для населения возрастут в 5 раз, а тариф на газ увеличится в 6 раз. Он также развеял надежды правительства на помощь из Румынии.

«Для неотложных нужд Молдова уже закупает электроэнергию в Румынии на сумму до 348 ЕВРО/МВт. Приостановка поставок из Украины и сокращение как минимум в два раза поставок с левого берега Днестра потребует от Молдовы закупок местной электроэнергии и закупок по срочным контрактам. Следовательно, по нашим оценкам, не менее 60% энергии, потребляемой Молдовой этой зимой, будет закупаться по средней цене около 220-250 долларов США/МВт или выше. Это приведёт к финансовому краху делового сектора, государственных учреждений и большинства семей в Молдове», – написал Додон.

Он призвал правительство и Санду последовать примеру британского премьера Лиз Трасс и уйти в отставку. Но вместо этого представители власти разразились в соцсетях серией пафосных высказываний.

«В Кишинёве сегодня вечером меньше освещения, но куда больше единства», – написал Спыну.

«Мы будем сидеть в темноте, потому что мы хотим быть независимыми. Кремль не хочет договариваться о цене на газ, он хочет вести переговоры о цене нашей страны. В обмен на более дешевый газ они хотят, чтобы мы отказались от европейского пути и лучшей жизни для народа, чтобы поддержали войну, которую Россия начала в Украине. Мы никогда не согласимся на эти условия. Мы не продадим нашу страну за более дешевый газ», – провозгласил депутат молдавского парламента Раду Марианн.

«Отключите все, что можно отключить», – призывает его коллега Думитру Алайба.

Оппозиция не разделила пафоса властей. Очередной протестный митинг в Кишиневе пройдет под лозунгом: «Cносим PAS – получаем газ!» (PAS – партия власти Майи Санду, имеющая подавляющее большинство в парламенте).

«Я абсолютно убеждён, что жители Кишинёва, проголосовавшие в 2020-2021 гг. за Санду и PAS, это заслужили. Жрите!», – прокомментировал отключение света политолог Владимир Букарский.

Аполитичное население тем временем запасается свечами, фонариками, а те, кто побогаче – генераторами, как месяцем раньше печками-буржуйками и дровами. Цена на эти товары выросла на 20%

В ходе прежних энергетических кризисов всегда спасительным аргументом Кишинева была взаимозависимость с Приднестровьем. Мол, Москва своих совсем не отключит. Вот и сейчас глава «Молдовагаза» Вадим Чебан поспешил напомнить, что Приднестровье по молдавскому закону не может получать природный газ напрямую от «Газпрома». Глава приднестровского правительство Александр Розенберг подтвердил его правоту и признал, что «Гапром» не соглашается пока поставлять газ в ПМР напрямую.

Однако приднестровский политолог Игорь Шорников сомневается в том, что эта ситуация не изменится.

«План так себе. Мне почему-то представляется, что в случае гуманитарной катастрофы в регионе, Россия не станет особо оглядываться на молдавское законодательство и на международные нормы и пойдет на прямые поставки газа Приднестровью, а потом, почему бы и нет, и Гагаузии», – заявил Шорников.

Вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча уверен, что все проблемы с энергоресурсами и экспортом в Россию могут и должны быть решены. Он побывал в Москве и встретился с сопредседателем молдо-российской межправкомиссии Дмитрием Патрушевым. Россия, уверяет вице-спикер, открыта для диалога.

В налаживании электроснабжения Молдовы неожиданно может быть заинтересована Украина. По информации политолога Сергея Монастырлы приднестровская МГРЭС является одним из основных источников питания для железнодорожной инфраструктуры Одесской области, по которой на Украину поставляются европейское оружие и боеприпасы. Именно поэтому, считает он, представители украинской ГТС предложили увеличить поставки газа в Приднестровье.

Российский экономист Никита Кричевский уверен, что Украина и сама могла бы поставить электроэнергию в Молдову, однако предпочитает продавать ее дороже в Европу.

«Несмотря на системное уничтожение украинской энергетической инфраструктуры после начала СВО, Украина продолжает наращивать ее производство и экспорт в Словакию и Польшу. Одновременно запустив веерные отключения э/энергии по всей стране. Если 9 октября Украина произвела 260,2 ГВт•ч электричества, то 17 октября – 271,4 ГВт•ч (прирост на 4,3%). Русская армия, пожалуй, не зря обозначила электроэнергетику Украины в качестве первоочередной цели. В деньгах Запад Банковой отказывает. Таким образом, иных вариантов получения быстрого гешефта практически не осталось. Жаль мирных жителей, вынужденных часами сидеть без света, отопления и канализации, в тот момент, когда Зеля и его олигархическое окружение купаются в энергодолларах», – написал Кричевский.