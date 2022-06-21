Кишинев захлестнули протесты: молдавская оппозиция просыпается от спячки

В воскресенье в Молдове произошло событие, способное изменить политический ландшафт, по крайней мере левый его спектр. В центре Кишинёва прошёл крупнейший, возможно за последние два года, митинг оппозиционных сил, собравший 40 тысяч человек.

Акция была организована партией под руководством беглого олигарха Илана Шора, ранее осуждённого за соучастие в «афере века» – выводе из банковской системы страны суммы, эквивалентной 1 миллиарду евро. Тем не менее, партия «Шор» обладает в молдавском парламенте 6 мандатами и стабильно входит в топ ведущих сил страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В отличие от митингов, проводимых социалистами и коммунистами, в которых в основном принимают участие люди старшего возраста, в воскресном митинге приняли участие люди разных поколений.

Тематика выступлений и плакатов на митинге носила в основном социальный характер – в первую очередь недовольство галопирующей инфляцией и лавинообразным ростом цен и тарифов. Однако наиболее часто повторяющимися лозунгами были – «Долой Майю Санду!» и «Правительство – в отставку!».

В один из моментов акции участники стали кричать «Свободу Додону!», хотя экс-президент Молдовы, находящийся под домашним арестом, долгое время был оппонентом Илана Шора и его партии.

Главным действующим лицом на акции стала Марина Таубер – бывшая одноклассница Илана Шора и второй человек в его партии. Таубер одержала победу в первом туре выборов мэра города Бельцы, но режим Майи Санду, давним оппонентом которой она является, под предлогом превышения суммы электорального фонда отменил результаты выборов и исключил её из гонки.

Марину Таубер трудно назвать левым и тем более пророссийским политиком (она голосовала за запрет георгиевской ленты в Молдове), тем не менее в ходе выступления на митинге она проявила всю свою харизму, эмоциональный накал и актёрские дарования. Отметим и смелость Таубер: она организовала протест, несмотря на снятие с неё депутатской неприкосновенности.

По окончании митинга в программе значился концерт: венчать политические акции выступлениями звёзд – давняя традиция молдавских политиков. Этим грешили и Игорь Додон, Влад Плахотнюк, и Ренато Усатый, и тот же Илан Шор, являющийся супругом российской певицы Сары Семендуевой, известной под псевдонимом Жасмин.

Однако от участия в концерте, возможно, под давлением властей Молдовы, отказались и рэпер Моргенштерн, и уже прибывший в Кишинёв Егор Крид. Выступить должен был только Филипп Киркоров, также прибывший в столицу Молдовы. Но неожиданно по телефону экстренных служб раздался звонок, в котором сообщалось, что в грузовике со звуковой аппаратурой заложена бомба. Полицейские заблокировали грузовик и не дали установить на площади концертную сцену.

Участники митинга во главе с Таубер отправились маршем к инспекторату полиции, но там категорически отказались дать разрешение на установку сцены и проезд автомобиля с аппаратурой на площадь.

На следующий день Марина Таубер в ходе пресс-конференции обвинила нынешнюю власть в том, что она запрещает людям проводить протесты и высказывать свое мнение.

«Есть доказательства, что представители МВД толкали людей, пихали и даже пытались напасть на наших депутатов. Они блокировали машину со сценой и с другими объектами, которые должны были быть установлены на площади. И отвезли силой их в комиссариат», — заявила Таубер, потребовав отставки министра внутренних дел РМ Анны Ревенко.

Как бы то ни было, проведение 40-тысячного митинга протеста в центре Кишинёва свидетельствует о наличии серьёзного протестного потенциала режиму Майи Санду, и силы, способной этот протест возглавить. Партия «Шор» продемонстрировала свои мобилизационные возможности и наличие харизматичного лидера оппозиции в лице Марины Таубер. Впервые за долгие месяцы протестный электорат проснулся от спячки.

Оппоненты обвиняют партию «Шор» в том, что она в очередной раз «купила» протест. Участникам, якобы, платили от 10 до 25 евро за участие в протесте. Но если даже подобные инциденты имели место, успех митинга не сводится к оплате за участие.

Жители Молдовы соскучились по протестной активности, тем более в ситуации, когда действующие лидеры оппозиции твердили «сейчас не время».

Социалисты и коммунисты выдохлись как оппозиционная сила: в их руководстве и рядах очень мало ярких, харизматичных, безбашенных лидеров, а тем, кто таковыми является (тому же Богдану Цырде, который, в отличие от Таубер, не скрывает своих антизападных и пророссийских убеждений), не дают выйти на первый план.

Партии социалистов, ещё под руководством Игоря Додона, никто не мешал собирать такие же митинги, когда у них в руках был весь админресурс, но они предпочли почивать на лаврах, надеясь на аппаратные игры. Теперь Игорь Додон находится под домашним арестом и проходит по целому ряду тяжких уголовных статей, а молодые «реформаторы» во главе ПСРМ являют собой торжество серости и посредственности, чей предел мечтаний – участие в очередной сессии ПАСЕ.

Среди нет ни одного лидера, которого даже близко можно сравнить с Мариной Таубер или Майей Санду. По иронии судьбы, социалисты могли создать с партией «Шор» единый фронт, но сегодня могут присоединиться к «Новым людям» только как младшие партнёры.

Власть во главе с Санду после воскресного митинга пребывает в оцепенении: они явно не ожидали столь массовой протестной акции.

С другой стороны, учитывая бэкграунд Шора и Таубер, наличие неотмененного обвинительного приговора в отношении Шора и уголовного расследования в отношении Таубер, эта партия может показаться для власти удобным спарринг-партнёром: всегда можно будет вспомнить об «афере века». Впрочем, эта тема уже уходит из внимания общественности.

В любом случае, оппозиционная активность в Молдове будет нарастать, даже несмотря на жаркое лето: многие, привыкшие отдыхать на пляжах Одесской области, в этом году по понятным причинам не поедут на море. К началу нового политического сезона (а он традиционно начинается в 20-х числах августа) партия Илана Шора сможет использовать уже наработанная система мобилизации, которой не смогут похвастаться социалисты и другие левые силы.

У социалистов и других левых сил такой системы мобилизации не будет. Ссылаться на то, что «перевозчики получают угрозы и отказываются везти митингующих в Кишинёв», будет уже нельзя.

Молдавский протест против режима Санду может оказаться эффективным только в одном случае: если в единый фронт будут объединены все оппозиционные силы, и, если во главе протеста встанут действительно яркие, харизматичные фигуры. Как показал митинг, такие люди есть в партии Илана Шора. Возможно, они появятся и в других левых партиях, включая социалистов и коммунистов.