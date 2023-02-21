Кишинев замахнулся на Приднестровье

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В Кишиневе снова говорят о «решении приднестровского вопроса». Агрессивную тональность разговоров поддерживают украинские пропагандисты, рассуждая о возможной украинской помощи в «демилитаризации Приднестровья». Замороженный конфликт опасно близко, возможно, за все 30 лет, подошел к черте воспламенения.

Отношения в треугольнике Москва-Кишинев-Тирасполь никогда не были теплыми, однако в последние два года они отчетливо сползали в сторону открытой конфронтации. В 2020 на выборах президента Молдовы победила Майя Санду, а уже в 2021 её Партия действия и солидарности взяла большинство на парламентских выборах. Отношения с Россией стали одной из первых жертв концентрации всех ветвей власти в руках откровенно прозападной партии.

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Весь предшествовавший СВО год Кишинев последовательно провоцировал Москву на конфликт. Майя Санду объявила официальный курс на «выход из российской энергетической удавки» и укрепление независимости. Как выяснилось позже, независимости от России, но ценой полной передачи суверенитета Западу.

С началом СВО под звуки разрывов «Калибров» в Одесской области молдавское руководство на какое-то время вспомнило о закрепленном в Конституции страны нейтралитете, о чем не преминуло напомнить и Москве, воздержавшись от присоединения к антироссийским санкциям.

Однако уже вторую половину прошедшего года Кишинев посвятил окончательному разрыву дипломатических, культурных, экономических, торговых и иных связей с Российской Федерацией.

При этом переговорный процесс в формате 5+2 по урегулированию приднестровского конфликта был полностью заморожен по инициативе молдавской стороны.

Переговорщики от офиса Санду засомневались, что в нынешних условиях представители Украины и России захотят и смогут сидеть за одним столом и обсуждать реинтеграцию Приднестровья на каких-либо условиях в состав Республики Молдова. Тем более, что Тирасполь продолжает настаивать, что единственной устраивающей приднестровские элиты формой решения конфликта является признание независимости непризнанной республики.

В то же время и в Кишиневе, и в Киеве, и даже в Тирасполе прекрасно осознают, что Приднестровье остается «ахиллесовой пятой» России.

Уединенный анклав, лишенный сухопутного, морского или безопасного воздушного моста с метрополией, население которого все последние годы сильно редеет, при этом массово обладает не только российским, но и украинским и молдавским гражданством, однако симпатизирует Москве. Которая, в свою очередь, едва ли не в одиночку вытянула финансирование и обеспечение жизнеспособности региона за эти 30 лет, без особой помощи Кишинева, Киева и даже тираспольских политиков и бизнесменов.

У России нет действенных способов быстро оказать военную или политическую помощь Приднестровью в случае осложнения обстановки, и на этот фактор неоднократно указывали как в офисе президента Украины, так и поддерживающие молдавского президента, но финансируемые фондами Сороса, Аденауэра и Эберта телевизионные эксперты.

Озвученная еще в марте прошлого года в качестве фантомной мечты идея Арестовича об «украинской спецоперации в Приднестровье, если Молдова согласится» довольно долго оставалась лишь предметом баек в курилках молдавской президентуры.

Однако отступления из Харьковской области и Херсона, стабилизация линии фронта на далеком от Молдавии Донбассе подтолкнули кишиневское руководство к выводу о слабости и нерешительности России, об отсутствии в Москве политической воли к победе, единства элит и желания бороться.

В результате многие в правительственных кабинетах, не без наущения друзей из Киева, видят в происходящем сейчас окно возможности быстро и решительно «разрешить приднестровский конфликт», не прибегая к переговорам с Тирасполем или Москвой, не идя на компромиссы и полностью проигнорировав желания рядового населения сложного региона.

В конце прошлой недели Майя Санду промульгировала особо опасный в этом смысле пакет поправок в уголовное законодательство, так называемый «Закон о сепаратизме». Впервые в истории современной Молдавии «сепаратизм» превращается в уголовно трактуемый термин, а обвиняемые в нем рискуют получить значительные, до 12 лет, сроки тюрьмы.

На слушаниях в парламенте представители молдавской спецслужбы прямо подтвердили, что в разработке законопроекта ориентировались на опыт Украины, принимаемые поправки касаются конкретно Приднестровья и будут применяться соответственно.

Особенность ситуации в том, что применение этого закона означает аресты при первой возможности первых лиц, чиновников и политиков приднестровского региона, сотрудников приднестровских силовых и государственных структур и тех рядовых граждан, кто с этими структурами как-то пересекается, сотрудничает, например, выплачивает налоги.

Очевидно, что первая же попытка «применения» сепаратистских поправок приведет к горячей фазе конфронтации на Днестре. И, возможно, именно это и является целью Кишинева в контексте нынешней ситуации.

Возврат приднестровского конфликта к стрельбе в результате любой провокации или несчастного случая автоматически дает Кишиневу повод привести свои немногочисленные силы в боевую готовность и обратиться к союзной Украине за помощью. О целях этой возможной совместной операции уже публично заявил назначенный неделю назад премьер-министр Молдовы Дорин Речан:

«Мы намерены добиваться демилитаризации Приднестровья и вывода из региона российских войск, а затем демилитаризации местных жителей».

Очевидно, что сразу после «демилитаризации» местных жителей ждут зачистки – в лучших традициях Купянска и Изюма, и вряд ли в каждом случае с оглядкой на уголовное законодательство Республики Молдова.

Агрессивная риторика из правительственных кабинетов уже спустилась в лояльные СМИ. На финансируемом Европейским союзом телеканале TV-8 в прямом антироссийский пропагандист Дмитрий Гордон призывает бомбить Тирасполь, а ведущая кивает:

«Я с вами согласна».

Эта картина сегодняшнего дня в Кишиневе, и вряд ли никто не заметит, насколько она близка к атмосфере Киева накануне драматических событий на Донбассе.