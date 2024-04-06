Кишиневская диктатура сбросила маску и ведет дело к столкновению с Приднестровьем и Гагаузией

Кишинев больше не скрывает, что фактически вышел из переговорного процесса с Тирасполем. Вице-премьер Республики Молдова Олег Серебрян заявил порталу «Зона безопасности», что переговоры не дают результата, поэтому молдавская сторона решила сама устанавливать правила игры. И если до недавнего времени переговоры между берегами Днестра велись, то теперь Тирасполь должен выполнять то, что решит Кишинев, сообщил чиновник.

В числе таких «решений» – блокировка ряда позиций приднестровского экспорта, введение с начала 2024 года таможенных пошлин, которые уже привели к потерям бизнеса и экономики Приднестровья в целом. По данным Минэкономразвития ПМР, относительно соответствующего периода прошлого года практически все показатели имеют депрессивный характер, зафиксировано падение экономики на 17%.

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В это же время стало известно, что в Кишиневе на будущей неделе пройдет «Форум по реинтеграции Молдовы», где вице-премьер Серебрян, а также дипломаты США, ЕС и Украины планируют обсудить сценарий реинтеграции через отказ от переговоров с Тирасполем, уничтожение формата «5+2», принуждение в сфере экономики, энергетики и безопасности. Участие представителей Приднестровья на форуме не предусмотрено.

Отказ Молдовы от переговоров с Тирасполем комментирует в интервью ПолитНавигатору политолог Андрей Сафонов.

ПолитНавигатор: Главный переговорщик Кишинева Олег Серебрян заявил, что Молдова фактически вышла из формата переговоров, которые «зашли в тупик», и теперь она принимает решения самостоятельно. Что произошло?

Андрей Сафонов: Чем дальше идет развитие событий вокруг Молдовы и Приднестровья, тем очевиднее, что националистическая диктатура, установленная в 2020-2021 годах в РМ, впадает в состояние истерии и ведет дело к новому конфликту на Днестре. Достаточно процитировать в полном объеме высказывание главного политического переговорщика от Кишинева – вице-премьера по так называемой «реинтеграции» Олега Серебряна.

Чиновник, обязанный по долгу службы вести переговоры в расчете на нахождение общего языка с приднестровскими визави, открыто расписался в том, что переговоры националистическая власть РМ вести отказывается: «Ранее мы вели переговоры, на которых приходили к согласию по всем вопросам между Кишиневом и Тирасполем. Теперь Тирасполю устанавливают правила, которые они должны выполнять. Это их сильно сердит. На деле мы фактически вышли из формата переговоров, когда стали действовать таким способом».

В чем причина такой явной потери лица представителями правящего режима? Ответ очевиден: задача сломать Приднестровье и Гагаузию в ближайшие месяцы трещит по швам. А сломать – для выполнения западного и румынского заказа – нужно: на повестке дня в самое ближайшее время стоит задача увести всю бывшую Молдавскую ССР в Румынию. Кстати, сам действующий вице-премьер по «реинтеграции» (надеюсь, он не будет это опровергать) известен, как румынофил и унионист.

С самого начала было ясно, что команда Майи Санду назначала его на приднестровское направление не для того, чтобы искать компромисс с ПМР. Да и полномочий нужных у него не было.

ПолитНавигатор: Высказывается мнение о том, что Запад мстит Приднестровью за стремление к России, которое жители республики демонстрировали неоднократно: и на референдуме 2006 года, и на российских выборах. Так ли это?

Андрей Сафонов: Кишиневская диктатура спешит задавить Приднестровье, потому что боится укрепления позиций Москвы в глобальном противостоянии с Западом. Случись это – и не только «победа» над ПМР окажется журавлем в небе, но и судьба самой правящей группировки Кишинева станет весьма неопределенной. И Гагаузию тоже задавить не получится.

Значит, прорумынский режим будет спешить, а степень его авантюризма – только расти. Последний момент, раздражитель не только для кишиневских «борцунов» с Россией и Приднестровьем – это триумфально прошедшие выборы президента РФ на территории ПМР. На них была показана симпатия приднестровцев к державным политикам России: Владимир Путин получил 97% голосов от приднестровцев.

Это поломало схему, которую по указанию западников и румын реализовывал Кишинев: с помощью опереточного запрета открывать избирательные участки в Приднестровье раструбить, будто приднестровцы сами не хотят голосовать на выборах президента России, зато хотят голосовать за Майю Санду на выборах президента Молдовы в конце 2024 года, а заодно и на референдуме в поддержку курса на прием Молдовы в ЕС.

Еще раз подчеркнем: евроинтеграционный курс – это фигура прикрытия. Я уверен, что речь реально идет о поглощении всей бывшей МССР (с Приднестровьем и Гагаузией) Румынией. Очевидно, что и Тирасполь, и Комрат будут этому всемерно сопротивляться, что вызывает ярость у кишиневского режима.

Режим, в свою очередь, радикализируется: Приднестровье он душит экономически, провоцируя гуманитарную катастрофу и социальный взрыв; в Гагаузии готовит свержение башкана Евгении Гуцул и, вероятно, упразднение самой автономии. Поэтому можно предположить: реально мы наблюдаем начало отказа кишиневских сателлитов Запада и Румынии от диалога. Сами они вряд ли настолько самостоятельны, чтобы обрушить переговорную конструкцию. Значит, стоящие за ними западники и румыны такую задачу поставили.

ПолитНавигатор: Приднестровье заблокировано Молдовой и в экономическом, и в политическом отношении. Экономика республики терпит ущерб от ограничений и санкций, международные организации, западные страны не реагируют на призывы Тирасполя остановить диктат Кишинева. Из этой ситуации есть выход? Что дальше?

Андрей Сафонов: Что делать приднестровцам? Прежде всего, работать над – несмотря ни на что – возобновлением переговорного процесса в формате «5+2». Этот формат узаконен на международном уровне, и другого нам не надо! Далее. На все риски и угрозы требуется реагировать вместе с Россией, нашим союзником. Это не направлено против кого-то другого. Но ежели другой (или другие) действуют против нас – тогда мы противодействуем. И еще. Очевидно, что Россия нас не оставит в тяжелой ситуации. Значит, держим порох сухим, но не паникуем. Выигрывает всегда тот, кто умеет ждать.