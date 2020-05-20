Кишиневские торговцы заявили, что пострадали из-за популярности Путина у молдаван

20.05.2020, Москва, Елена Острякова

Торговцы сувенирами в центре Кишинева утверждают, что администрация молдавской столицы хочет разогнать их рынок из-за того, что они продают товары с изображением президента РФ Владимира Путина.

Об этом они заявили на встрече с политиком Ильяном Кашу, который опубликовал видеозапись встречи в «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Торговцы сообщили, что городские власти запрещают продавать даже матрешки, изготовленные в Кишиневе, добавив, что они могут сделать матрешку с Додоном, «но кто ее купит».

Городские власти закрыли рынок сувениров в рамках борьбы с коронавирусом, а сейчас хотят переместить его в другое место, чтобы освободить сквер.

Примаром (мэром) Кишинева является соратник президента Ион Чебан. Оба они позиционируют себя как сторонники дружбы с Россией. Поэтому обвинения торговцев могут ударить по репутации президента и его Социалистической партии. Этим не преминули воспользоваться оппозиционеры.

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Тем не менее, примечателен факт, что в столице государства, подписавшего соглашение об ассоциации с ЕС, повышенным спросом пользуется продукция с изображением российского президента.