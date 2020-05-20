Кишиневские торговцы заявили, что пострадали из-за популярности Путина у молдаван
Торговцы сувенирами в центре Кишинева утверждают, что администрация молдавской столицы хочет разогнать их рынок из-за того, что они продают товары с изображением президента РФ Владимира Путина.
Об этом они заявили на встрече с политиком Ильяном Кашу, который опубликовал видеозапись встречи в «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Торговцы сообщили, что городские власти запрещают продавать даже матрешки, изготовленные в Кишиневе, добавив, что они могут сделать матрешку с Додоном, «но кто ее купит».
Городские власти закрыли рынок сувениров в рамках борьбы с коронавирусом, а сейчас хотят переместить его в другое место, чтобы освободить сквер.
Примаром (мэром) Кишинева является соратник президента Ион Чебан. Оба они позиционируют себя как сторонники дружбы с Россией. Поэтому обвинения торговцев могут ударить по репутации президента и его Социалистической партии. Этим не преминули воспользоваться оппозиционеры.
Тем не менее, примечателен факт, что в столице государства, подписавшего соглашение об ассоциации с ЕС, повышенным спросом пользуется продукция с изображением российского президента.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.