Кишиневский эксперт: «Администрация Санду провоцирует этнический конфликт в Гагаузии»

19.08.2021, Кишинев, Владимир Букарский

19 августа Гагаузия празднует свой тридцать первый день рождения. День провозглашения Гагаузской Республики, возникшей 19 августа 1990 года, отмечается даже после 1994 года, когда Гагаузия после длительных переговоров согласилась войти в Республику Молдова на правах автономии.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет кишиневский политический аналитик Владимир Букарский.

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Гагаузия, не обладавшая территориальной субъектностью на территории бывшей Молдавской ССР, стала первым регионом, восставшим против молдавского национализма конца 80-х годов, который очень быстро принял прорумынскую окраску. Первое национальное движение «Гагауз Халкы» было создано ещё в 1988 году. Гагаузская Республика была провозглашена на две недели раньше, чем Приднестровская Молдавская Республика в Тирасполе.

Гагаузы – уникальный православный тюркоязычный народ, ориентированный на Россию и Турцию. Гагаузско-болгарский Буджак, разделённый в 1940 году искусственной границей между двумя союзными республиками, является одним из наиболее пророссийских регионов как в Молдове, так и на Украине, если не считать территорий Донецкой и Луганской народных республик, временно находящихся под украинской оккупацией.

2 декабря 2012 года в Гагаузии при поддержке властей автономии был проведён народный опрос, в ходе которого более 95% населения региона высказались за вступление Молдовы в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Ирина Влах дважды побеждала на выборах башкана автономии, используя пророссийскую риторику. На всех общемолдавских выборах население Гагаузии голосует за кандидатов, выступающих за дружбу с Россией. В ходе второго тура президентских выборов 2020 года на территории автономии за Игоря Додона проголосовали 94,6% (по стране 42,3%), за Майю Санду 5,4% (по стране 57,7%). На парламентских выборах 2021 года Блок коммунистов и социалистов получил поддержку 80,75% гагаузов (по стране 27,17%%), партия «Действие и солидарность» – 4,14% (по стране 52,8%).

Понятно, почему у группировки, захватившей, при помощи посла США и европейской диаспоры, всю власть в Молдове, такая ненависть к Гагаузии. Сначала Майя Санду не пригласила башкана Гагаузии Ирину Влах на церемонию своей инаугурации. Затем глава Гагаузии впервые не была включена в Высший совет безопасности при президенте Молдовы. В период парламентской предвыборной кампании аппарат президента инициировал встречу Санду с главами населённых пунктов Гагаузии. Ирина Влах узнала об этой встрече из прессы.

Новая власть не скрывала, что её первоочередной мишенью будет отставка генпрокурора Республики Молдова Александра Стояногло, который, помимо того, что ассоциируется с предыдущим президентом Игорем Додоном, является этническим гагаузом. Сам Стояногло, как и многие политики и представители общественности Гагаузии связывают эту атаку с этнической неприязнью к гагаузам со стороны новой власти.

Этой же версии придерживается популярный молдавский телеграм-канал «Смуглянка»: «Видно, что нынешние власти пытаются отстранить гагаузов от принятия решений в руководящих органах страны. А может, и генпрокурора все же ущемляют по этническому признаку, а не по профессиональным качествам? Видно, кому-то очень не хочется видеть гагауза на одной из ключевых должностей в государстве».

И в завершение всего прокурор Гагаузской автономии, согласно новому закону «О прокуратуре», был исключен из Высшего совета прокуроров, куда он входит по должности. Это действие возмутило руководство и депутатов Народного собрания Гагаузии. Председатель НСГ Владимир Кысса назвал исключение прокурора Гагаузии из состава Высшего совета прокуроров Молдовы «не соответствующими заявленному приоритету» в реформировании системы правосудия и в достижении верховенства закона.

Политический аналитик и публицист Сергей Ткач назвал исключение прокурора Гагаузии из состава ВСП «новым звеном в цепи недружественных действий Кишинева против Гагаузской автономии». «Мы видим, что президент и ее партия продолжают множить число конфликтных ситуаций между Кишиневом и Комратом, формируя напряженную обстановку. И это похоже на не объявленный новый «поход на Гагаузию». Очевидно, что такая политика не принесет ничего хорошего ни стране, ни автономии», – подчеркнул Сергей Ткач.

Телеграм-канал «Смуглянка» отмечает:

«Гагаузам нанесена очередная обида. Санду и компания продолжают вытирать ноги о гагаузов и перечёркивать достижения предыдущих властей по сближению автономии с центром».

Команда Санду не хочет выносить уроков из своего прошлого. Гагаузская Республика в 1990 году возникла как ответ на декларации, звучавшие с националистических митингов конца 80-х: «Вы на этой земле пришельцы, либо учите румынский, либо убирайтесь!». Народный опрос и протестная кампания в Гагаузии в 2012 году стала результатом политики официального Кишинёва, объяснявшего гагаузам, что судьба страны и их собственная судьба будет решаться без их участия. Сегодня указать гагаузам на их место пытаются «хорошие люди» во главе Майей Санду. Гагаузы с этим местом предсказуемо не хотят соглашаться.

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