Кишинёв душит Приднестровье экономически, в Тирасполе еще надеются на отдельный договор с «Газпромом»
«Газпром» мог бы заключить новый контракт с «Молдовагаз» на поставку топлива исключительно для Приднестровья.
Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил министр экономики ПМР Сергей Оболоник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть «Газпром», есть «Молдовагаз» и есть Приднестровье. Из этой системы никакой элемент выбросить не получится, а, значит, решать нужно именно с этими участниками, либо возвращая часть объемов газа от Молдовы Приднестровью, возможно, увеличив объемы поставок от «Газпрома» «Молдовагазу» и, соответственно, Приднестровью.
Либо, раз уж Молдова решили свои вопросы с иными поставщиками, дайте нам сделать контракт через «Молдовагаз» с «Газпромом». Это тоже решение, причем, незамысловатое. Это все несложно исполнить при наличии доброй воли.
Прямой сделки с «Газпромом» Приднестровье заключить не может. Мы можем «Молдовагазу» заказать газ для нас от «Газпрома», возможно по новому договору какому-то. Это было бы одним из способов решения.
Текущая ситуация создана именно Молдовой, поэтому и решение лежит в области отношений между «Газпромом» и «Молдовагазом», – сказал Оболоник.
Он считает, что недавнее решение Молдовы об ограничении поставок газа в Приднестровье «не из области экономики, а политическое» и содержит «явный умысел на то, чтобы у нас стало жить хуже». В республике уже остановлены почти все промышленные предприятия.
По мнению вице-премьера Молдовы Андрея Спыну, 2,3 миллиона кубов газа в сутки, которые отпускаются Приднестровью, «достаточно для недопущения гуманитарного кризиса».
Однако, судя по заявлениям молдавских политиков, вице-премьер явно лукавит. Президент молдавской коалиции за единство и благосостояние Игоря Мунтяну считает, что «сепаратистский тираспольский режим необходимо демонтировать».
«Энергетический кризис дает шанс Кишиневу. Тираспольский режим нужно уничтожить путем экономического удушения. Нужно заявить, что они больше не будут получать газ, пока не выполнят указания Кишинева», – заявил Мунтяну.
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