Кишинёв душит Приднестровье экономически, в Тирасполе еще надеются на отдельный договор с «Газпромом»

«Газпром» мог бы заключить новый контракт с «Молдовагаз» на поставку топлива исключительно для Приднестровья.

Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил министр экономики ПМР Сергей Оболоник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть «Газпром», есть «Молдовагаз» и есть Приднестровье. Из этой системы никакой элемент выбросить не получится, а, значит, решать нужно именно с этими участниками, либо возвращая часть объемов газа от Молдовы Приднестровью, возможно, увеличив объемы поставок от «Газпрома» «Молдовагазу» и, соответственно, Приднестровью.

Либо, раз уж Молдова решили свои вопросы с иными поставщиками, дайте нам сделать контракт через «Молдовагаз» с «Газпромом». Это тоже решение, причем, незамысловатое. Это все несложно исполнить при наличии доброй воли.

Прямой сделки с «Газпромом» Приднестровье заключить не может. Мы можем «Молдовагазу» заказать газ для нас от «Газпрома», возможно по новому договору какому-то. Это было бы одним из способов решения.

Текущая ситуация создана именно Молдовой, поэтому и решение лежит в области отношений между «Газпромом» и «Молдовагазом», – сказал Оболоник.