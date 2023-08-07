«Кишинёв готовит внешнее управление Гагаузией» – Виктор Петров

Дмитрий Кайнаржи .  
07.08.2023 17:17
  (Мск) , Комрат
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Гагаузия, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Россия, Скандал


Кишинев задумал не допустить утверждения кабинета башкана Гагаузии местным парламентом и на этом основании – сместить главу автономии.

Об этом заявил первый заместитель главы Гагаузии, назначенный башканом Евгенией Гуцул, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кишинев задумал не допустить утверждения кабинета башкана Гагаузии местным парламентом и на этом основании...

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«Народное Собрание не утверждает башкана, башкан распускает Народное собрание, затем проходит отстранение Гуцул от власти, а дальше Кишинёв вводит внешнее управление. Это будет накануне местных выборов в Молдове», – сказал Виктор Петров.

Это заявление гагаузский политик сделал в ходе своего выступления на местном телеканале GRT. По его словам, задание Кишинёва по дестабилизации ситуации в Гагаузии выполняет нынешний председатель Народного собрания Дмитрий Константинов, а также Партия социалистов, чей кандидат Геннадий Узун проиграл выборы башкана.

«Всем уже давно стало понятно, что некоторым внешним силам и Кишиневу выгодно дестабилизировать ситуацию в Гагаузии, и, к сожалению, явный шанс сделать это выпал именно сейчас, после выборов башкана и перед местными выборами в Молдове», – отметил Петров.

«С одной стороны, команда Илана Шора во главе с Евгенией Гуцул выиграла выборы, и у нее есть определенные обязательства, данные в ходе предвыборной кампании, и именно за эту программу жители автономии и проголосовали. С другой стороны, группа спикера Народного собрания Дмитрия Константинова и фракция социалистов, которой удался редчайший результат – настроить против себя всех политических игроков страны и Гагаузии – чинят препятствия на пути утверждения состава Исполкома», – заявил гагаузский политик.

Его оппонент, депутат Народного собрания Гагаузии Иван Димитрогло, представляющий Партию социалистов, объяснил, почему утверждение нового состава Исполкома было невозможным.

«Существует определённая установленная законом процедура утверждения Исполнительного комитета. Если бы мы утвердили Исполком в нарушение этой процедуры, центральная власть воспользовалась бы этим, чтобы не признать этот орган, и посредством государственного казначейства заблокировала бы всю деятельность автономии», – утверждает Димитрогло.

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