Кишинёв и Киев продолжат давить ПМР: Придётся договариваться с партнёром Порошенко?

25.02.2019, Москва, Галина Шершнева

России, возможно, придётся договариваться с молдавским олигархом Владом Плахотнюком, которого называют «теневым хозяином» республики, и чья прозападная Демократическая партия сохранила значительное присутствие по итогам состоявшихся парламентских выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дальше будет идти очень серьезный торг. С кем торговаться? Другого человека, кроме Плахотнюка, здесь не будет. Это нужно воспринимать как данность. Он заявил себя как убежденный молдавиенист, но не пророссийский, а прозападный. Он не собирается идти в Румынию, но будет вести торг и с Россией, и с Западом. Он выстраивает экспансионистскую политику в отношении Приднестровья. Помимо всего прочего, он еще и близкий партнер Порошенко. Связи Молдовы и Украины очень сильны», – сказал Пантелеев.

Эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин прогнозирует, что Кишиневу удастся продолжить процесс постепенного принуждения Приднестровья к подчинению Молдове.

«Что касается двухсторонки Приднестровье-Молдова, то какие-то вещи происходят: по автомобильным номерам, признанию дипломов. На таком уровне это и будет продолжаться. Периодически будут возникать проекты, связанные с реинтеграцией. На дипломатическом, межгосударственном уровне, на уровне бизнеса есть определенное партнерство между правым и левым берегом», – сказал Гущин.

Напомним, что президент Молдовы Додон призвал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Кроме того, Додон выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.