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Кишинёв не рассматривает вариант проведения референдума по отказу от Приднестровья ради евроинтеграции.

Об этом в эфире ТВ8 заявил вице-премьер по «реинтеграции» Молдовы Олег Серебрян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю. Это чистой воды спекуляции. Некоторые представители политических партий иногда говорят: может, мы оставим Приднестровье хотя бы на время? Это была и моя позиция в 2007 году. Я говорил, что нужно заняться правобережьем. Но тогда ситуация была совершенно другая. Сейчас я не думаю, что кто-то в Кишиневе будет о таком сценарии говорить, хотя Брюссель может нам на это намекать», – сказал Серебрян.

При этом он не уверен, что евроинтеграция Молдовы, а также гипотетическая «победа Украины» гарантирует присоединение Приднестровья.

«Процесс реинтеграции не будет на 100% зависеть от евроинтеграции – это ясно. Но фактор войны в Украине, фактор евроинтеграции, экономическая стабилизация Молдовы будут способствовать сближению. Они способствуют сближению, но не диктуют его. Говорят: победит Украина, и Приднестровье автоматически станет частью Молдовы. Я не уверен в этом», – сказал Серебрян.

Он признался, что власти Молдовы допускают вариант, что Украина проиграет в СВО, но хотели бы «более благоприятного сценария для всей Европы».

Напомним, что в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.

Однако результаты плебисцита отказываются признавать в Кишиневе – даже «пророссийский» Игорь Додон, будучи президентом Молдовы, призывал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – говорил Додон.

Кроме того, Додон выступал в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.

К слову, несмотря на многолетнюю блокаду с запада и востока, Приднестровье по всем социальным и экономическим показателям опережает нищую Молдову.