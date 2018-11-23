Киска ждет Украину у дверей НАТО

23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Президент Словакии Андрей Киска заверил, что Украину ждут и в Европейском Союзе, и в НАТО внимательно следят за необходимыми для этого реформами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил на совместном брифинге с Петром Порошенко в Киеве, сообщает пресс-служба украинского президента.

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“Я вижу задачу Словакии как доброго соседа говорить о том и акцентировать на том, что мы в Европейском Союзе, в НАТО все ждем, что Украина будет частью, будет составляющей нашей Европы”, – сказал Киска.

По его словам, процесс реформ, которые необходимо осуществить на пути к членству Украины в этих международных объединениях, является сложным, иногда мучительным, но очень важно разъяснить всем украинским гражданам их необходимость.

В этом контексте он отметил, что участие в европейском проекте обеспечила значительный прогресс Словакии, которая по-дружески наблюдает за прогрессом Украины на этом пути.

Киска подчеркнул, что, по его мнению, за последние четыре года на Украине было сделано гораздо больше, чем за предыдущие десятки лет, “несмотря на сложности, вызванные российской агрессией”.

“На каждом саммите в Евросоюзе я напоминаю о том, что надо не забывать об Украине, о том, как много она делает, о реформах и о том, как мы видим будущее Украины”, – заверил президент Словакии.