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Постпред Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН в бессильной злобе набросился с проклятиями на президента РФ Владимира Путина и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Киевский дипломат обвинил российских лидеров в «войне до последнего украинца», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе мы заслушали признательные показания некоего Медведева, бывшего президента РФ, он открыто и честно изложил в своём тг-канале подлинные цели войны. Она состоит в том, чтобы убивать всех украинцев до тех пор, пока они будут продолжать стремиться сохранить независимость своего государства. Это фактически заявление о геноциде, это перекликается с тем, что было написано в «Майн кампфе»… Война до последнего украинца – модная формулировка, которая так часто использовалась российской делегацией в этом зале, является главной целью, которую преследует Россия», – истерил Кислица.

Он добавил, что в освобождённых от ВСУ городах недаром первым делом восстанавливают памятники Ленину.

«Вчера мы отметили столетнюю годовщину с момента кончины Ленина, ещё одного идола в РФ. Путин часто обвинял его в том, что он якобы создал Украину. Поражает воображение то обстоятельство, что российские агрессоры в оккупированных населённых пунктах Украины первым делом восстановили памятники Ленину. Это вполне логично, потому что нынешний кремлёвский диктатор следует по стопам своего большевистского предшественника, который неоднократно озвучивал принцип: если мы потеряем Украину, мы потеряем свою голову. Что и произошло на самом деле», – исходил желчью украинский постпред.

Впрочем, похоже, что западная и украинская антироссийская истерика уже не сильно впечатляет условно нейтральные страны.

Так, в ходе заседания Китай предпринял попытку довести до стран НАТО суть и их роль в украинском конфликте. Представитель Пекина заверил, что выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, однако вопрос обстоит сложнее.

«Ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность за счёт безопасности других, региональная безопасность также не может восстанавливаться за счёт расширения военных блоков. Последствия расширения НАТО на восток свидетельствует о том, что попытки добиться безопасности за счёт безопасности других государств лишь приведут к подрыву безопасности. Полагаем, что НАТО необходимо усвоить уроки. Россия и Украина являются соседними государствами, они не могут отступить друг от друга, даже если бы они хотели пойти на этот шаг, и безопасность этих двух стран необходимо учитывать», – сказал китайский дипломат.

В то же время Алжир обратил внимание на то, что за украинским конфликтом Запад старается в упор не видеть куда более драматичные события.

«Первоочередным является содействие, чтобы добиться мира не только на Украине, извините, я должен напомнить, что палестинские территории не должны становиться исключением. Бойня, которая ведётся оккупирующей державой, убийство 24 тысяч палестинцев в Газе должно остановиться прямо сейчас. 24 тысячи убитых в течение трёх месяцев, по сравнению с 10 тысячами погибших во время войны на Украине в течение двух лет», – отметил представитель Алжира.